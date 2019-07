Michu mantiene abierta las puertas de entrada y salida en el Real Oviedo

Oviedo, 9 jul (EFE).- El director deportivo del Real Oviedo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', reconoció este martes en la presentación oficial de Javi Fernández que el del central y el de Sangalli no serán los únicos fichajes, qué el panameño Bárcenas interesa en la plantilla y que tampoco está descartada la salida de jugadores con contrato.

"Salvo en la portería podrían llegar jugadores en todas las líneas, el mercado va muy lento y no podemos decir posiciones. Podría haber alguna salida de jugadores con contrato y lo que seguro va a haber son entradas", aclaró Michu.

El dirigente azul valoró la continuidad de Sergio Egea en el banquillo, un hombre que ha estado en tres de cinco temporadas en Segunda del club, y avanzó que el club está trabajando en buscar una salida para Toché que llegará en modo de "acuerdo".

El canterano carbayón insistió también en que todos los futbolistas del filial con contrato del primer equipo este año valen para el club, y aunque no descartó cesiones para que adquieran minutos, señaló que la filosofía del Real Oviedo debe ser no tener miedo a apostar por ellos.

Michu explicó que tanto el internacional panameño Yoel Bárcenas como el jugador del Real Madrid Javi Hernández interesan, pero el segundo está casi descartado por estar haciendo la pretemporada con el primer equipo de su club y con el primero aún hay que esperar.

"Javi esta en otro nivel ahora, no podemos hacer mucho. En el caso de Bárcenas, no hay nada oficial. Nos gustaría contar con él y viene de hacer una gran temporada en la que ha demostrado tener nivel para más que Segunda", concluyó el propio ex futbolista.