Juan Muñoz: "Vengo con la ilusión de dar el máximo"

Leganés , 9 jul .- El delantero Juan Muñoz, incorporado por el Leganés procedente del Alcorcón, comentó en su presentación que no quiere ponerse una cifra de goles pero que afronta su nueva etapa profesional 'con la ilusión de dar el máximo'.

"Nunca me he puesto una cifra. Los delanteros vivimos de rachas y de goles, cuantos más metamos mejor para el equipo. Sí es verdad que con un mejor equipo y mejores compañeros vas a tener mejores oportunidades de llegar más arriba. Vengo con la ilusión de dar el máximo y como delantero de meter todos los goles que pueda para ayudar", manifestó.

Sobre sus primeros días en la entidad destacó el recibimiento y el deseo de todos de hacerle sentirse cómodo. Además habló de su técnico, Mauricio Pellegrino: "Tiene las ideas muy claras y eso se ve y se transmite en el campo. Yo vengo aquí a sumar desde cero, a intentar hacerme un hueco. Pero sobre todo a hacer este equipo más fuerte, a ayudar todo lo que pueda".

El fichaje para él es también una oportunidad de volver a la máxima categoría del fútbol español tras varios años en Segunda: "Debuté en Primera muy joven y me faltaba experiencia como a todos los jóvenes que debutan en Primera".

"Han pasado varios años, he tenido la suerte de jugar varios años en Segunda y he pegado otra vez el salto a Primera. Soy más maduro, sé cómo va esto del fútbol. He aprendido muchísimo y vengo con ganas de demostrarlo en Primera", añadió.

Asimismo explicó por qué había aceptado la oferta: "Ya me habían hablado compañeros y amigos que habían jugado aquí que el Leganés es un club familiar, un club que intenta ayudarte todo lo que puede y que se está haciendo un hueco año tras año en Primera".

"Me gusta el proyecto, me gusta el club, me gusta la ciudad. El año pasado estuve en Alcorcón, sigo en Madrid. Se dieron todos los condicionantes para seguir aquí", apuntó ante los medios de comunicación en la Instalación Deportiva Butarque acompañado por el portero André Grandi y por el secretario técnico Txema Indias.