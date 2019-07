Juan Muñoz y André Grandi, primeras presentaciones en el Leganés

Leganés , 9 jul .- El Leganés comenzó la ronda de presentaciones de sus fichajes en el mercado de verano con la puesta de largo del delantero Juan Muñoz y del portero brasileño André Grandi, quienes llegan del Alcorcón y el Inter de Madrid respectivamente.

Ambos futbolistas posaron con sus nuevas camisetas en la sala de prensa de la Instalación Deportiva Butarque tras el entrenamiento matinal en compañía del secretario técnico Txema Indias, quien destacó la juventud de uno y otro.

Del arquero resaltó que tiene 'muy buenas condiciones' y que viene 'con mucha hambre': "Queremos que tenga protagonismo en el primer equipo y cuando no juegue, que lo tenga en el filial. Que siga creciendo y que tenga un futuro como el que creemos que tiene, por eso le hemos fichado".

En cuanto a Muñoz indicó que le han visto 'muchos partidos' y que su rendimiento en su anterior equipo 'ha sido muy bueno': "Creemos que está en una edad buenísima y lo que nos transmitieron desde el principio él y su representante es el hambre, las ganas que tiene de venir al Leganés. Tiene una oportunidad inmejorable porque no todo ha sido bonito en su carrera".

Posteriormente quienes tomaron la palabra fueron los jugadores. El primero en hacerlo fue Grandi, que lucirá el número 30: "Estoy desde hace un año y medio en España, ya me he acostumbrado. El Leganés y yo llevamos tiempo en contacto, me acompañaron la última temporada. Agradezco la confianza y voy a hacer de todo para hacer mi trabajo bien".

Posteriormente se dirigió a los medios Juan Muñoz, quien se ha hecho con el dorsal 14: "Agradezco al club que haya apostado por mi desde el primer minuto. Cuando me pusieron sobre la mesa esta oferta no dudé ni un momento".

"Este año quiero que el club sepa que voy a tener una entrega máxima, voy a dar el cien por cien de mi en el campo. Vengo con muchísimas ganas, es un salto importante en mi carrera profesional. Mi ambición y mi ilusión por ayudar al club son inmensas", añadió.