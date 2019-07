Jack Harper: "Es un orgullo estar aquí"

Getafe , 9 jul .- El español de origen escocés Jack Harper, presentado este martes en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez como nuevo jugador del Getafe para las próximas cinco temporadas, se declaró "muy orgullo de estar en el Getafe" y dijo que tiene tiempo para "hacer cosas bonitas" en el club azulón.

"Getafe es un gran club y una gran ciudad", apuntó Harper en su presentación como nuevo jugador del 'Geta', quien llega procedente del Málaga tras un acuerdo entre ambos clubes, firmando por cinco campañas con el conjunto azulón.

"Es un orgullo estar aquí, gracias a mi familia, a mi agente y al presidente", declaró. Además, destacó que desde inicios del curso pasado ya mantuvo contactos con el entrenador, José Bordalás.

"Desde el principio de temporada tuve una llamada telefónica con él", señaló el nuevo delantero del Getafe.

En cuanto a las dudas sobre en qué posición del campo se siente más cómodo y la competencia en la delantera azulona, afirmó jugar sea donde sea. "Me siento cómodo en el campo. He jugado en banda, de punta, segundo punta? Donde me ponga el 'míster'", sentenció Harper.