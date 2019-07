La Fura recupera "Manes" para mostrar su "alma más auténtica" a los jóvenes

Barcelona, 9 jul (EFE).- La Fura dels Baus, en el año de su 40 aniversario, volverá a recrear entre las góticas columnas de las Drassanes de Barcelona, dentro del Festival Grec, el visceral e impactante espectáculo "Manes", creado en 1996, y con el que quiere mostrar a los más jóvenes su "alma más auténtica y primigenia".

Montaje "furero" por excelencia, lo que significa que el público compartirá espacio entre actores que igual degustarán carne cruda como expulsarán agua por la boca, el director de esta pieza, Pera Tantiñà, ha explicado este martes en rueda de prensa que "más que una reposición, haremos una recreación" de la obra, entre el 17 y el 21 de julio, con actores muy jóvenes, que nunca habían visto en directo a La Fura.

Para Tantiñà, se trata de "reivindicar un tipo de lenguaje, que se ha ido perdiendo, y que tampoco ahora es tan factible como hace más de veinte años, porque teóricamente tenemos más libertad que nunca, pero prácticamente, por temas de seguridad, no podemos hacer ninguno de los primeros espectáculos que hicimos".

El director del Festival Grec, Cesc Casadesús, ha defendido este mediodía que el espectáculo se presente dentro del apartado de "Grec Jove" para poder atraer público que en 1996 o era muy pequeño o todavía no había nacido "y que no ha vivido en directo la experiencia del grupo, además en un espacio como el del Museo Marítimo, algo insólito".

"'Manes' es un espectáculo participativo en el que el público tiene la libertad de poder verlo desde donde quiera, donde aportamos sensaciones al espectador, y, al no tener texto, no hay una solución narrativa de las diferentes historias, cada escena tiene su propia vida, y a alguna, respecto a 1996 le hemos dado alguna vuelta más, mejorándola", ha precisado Pera Tantiñà.

A su juicio, además, "es un espectáculo al cien por cien visceral y, la verdad, a mi me gusta y no me importa que haya gente que diga al salir que es una mierda, porque significa que recordará la obra para siempre, lo importante es no olvidarla. Lo peor que puede ocurrir al acabar un espectáculo es que se diga que es muy bonito, porque eso significa que al cabo de un tiempo lo habrán olvidado".

A pesar de que otros componentes de la Fura han presentado proyectos de ópera en Barcelona, desde 2010 no se representaba en la ciudad un espectáculo "típicamente furero", cuando se pudo ver "Titus Andrónicus".

Sobre las nuevas generaciones de artistas, ha reconocido que cuando habla con ellos les dice: "No me gustaría ser joven ahora. Veo a la sociedad con miedo y está clarísimo que sólo intentando romper la cosa cerrada de ahora puede salir algo. Tiene que haber una revolución en el mundo del arte", ha apostillado.

La Fura celebrará los 40 años con una exposición fotográfica en Drassanes, a la vez que en otoño publicará un libro en la editorial Planeta sobre su historia y en noviembre habrá una "fiesta familiar" en la que se reunirán "unos cuantos", entre ellos los seis directores del grupo: Pep Gatell, Carlus Padrissa, Àlex Ollé, Miki Espuma, Jürgen Müller y Pera Tantiñá.