"Friends" dejará Netflix por HBO Max, el servicio de "streaming" de Warner

Los Ángeles , 9 jul .- "Friends" abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, el nuevo servicio de emisión en directo que estrenará WarnerMedia en la primavera de 2020.

Aunque era un secreto a voces que los días de "Friends" en Netflix estaban contados, WarnerMedia certificó hoy en un comunicado que tendrá en exclusiva los derechos de una de las comedias televisivas más populares de la historia.

A finales de 2018 se extendió el rumor de que "Friends" iba a salir del catálogo de Netflix, pero poco después la plataforma confirmó que seguiría en su oferta al menos durante 2019.

The New York Times aseguró entonces que Netflix pagó cien millones de dólares (unos 90 millones de euros) a Warner para conservar durante este año las aventuras de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.

HBO Max incluirá en su oferta a HBO, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

Concretamente, HBO Max ha destacado que, además de "Friends", figurarán en su plataforma algunos clásicos televisivos como "El príncipe de Bel-Air" y nuevas series como "Batwoman" con Ruby Rose, "Dune: The Sisterhood" del director Denis Villeneuve, "Tokyo Vice" con Ansel Elgort, "The Flight Attendant" con Kaley Cuoco, "Love Life" con Anna Kendrick" o una precuela animada de "Gremlins".

WarnerMedia también ha llamado la atención sobre los futuros proyectos de HBO que estarán en HBO Max, como la nueva "Perry Mason" con Matthew Rhys, "The Undoing" con Nicole Kidman y Hugh Grant, "The Plot Against America" con Winona Ryder y John Turturro, o "I Know This Much Is True" con Mark Ruffalo.

"HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear experiencias de usuario y programación como no se han visto antes en una plataforma de 'streaming'", ha asegurado este martes el presidente de WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt.

HBO Max se une así a la durísima competencia por el mercado de la emisión en directo, donde, hasta ahora, ha reinado Netflix frente a otros competidores de nivel como Amazon o Hulu.

En el futuro se espera la llegada de otras propuestas de altos vuelos como Apple TV+ o el todavía sin nombre servicio que prepara NBCUniversal.

En este sentido, Netflix perdió recientemente los derechos de "The Office", otra popular comedia televisiva que, a partir de 2021, se emitirá en la plataforma de NBCUniversal.