Vox celebra "primer paso" de Cs de sentarse con ellos para desbloquear Madrid

Madrid, 9 jul (EFE).- La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha celebrado este martes que Ciudadanos haya aceptado sentarse a negociar con ellos, lo que ha considerado como un "primer paso" para poder llegar a un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid.

Tras la reunión que ha mantenido con PP y Ciudadanos, Monasterio ha confiado en que antes del 10 de septiembre alcanzarán un pacto con ambas formaciones, al tiempo que ha asegurado que reclamarán "un punto mínimo común denominador" entre los tres partidos para poder apoyar una futura investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

"Por nosotros que no quede", ha señalado Monasterio, que ha explicado que esta reunión no cambiaba la convocatoria del pleno de investidura de mañana, sin aspirante, ya que todos los grupos se habían comprometido a no celebrar un pleno "in extremis". EFE