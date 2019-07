Carnero critica la política de "escaparate" del Govern en automoción

Barcelona, 9 jul (EFE).- El presidente del comité de empresa de Seat y dirigente de UGT, Matías Carnero, ha asegurado este martes que el Govern "llega tarde" con el plan que ha empezado a diseñar para apoyar el sector de la automoción y ha calificado de política "de escaparate" la iniciativa de la consellería de Empresa.

"Hace un año que exigimos a la Generalitat que se ponga las pilas. El Gobierno está siendo más activo. Los próximos años serán complejos y complicados y puede darse una reducción de la mano de obra en un sector que emplea a miles de trabajadores en Cataluña", ha alertado Carnero, en declaraciones a EFE.

El dirigente sindical, que ocupa la presidencia de la UGT de Cataluña, ha expresado su desconfianza respecto al plan que ha anunciado la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y que pretende fortalecer la competitividad de la industria de la automoción y la movilidad de cara a los retos que tiene planteados.

El Govern abrió ayer lunes el diálogo con el sector, en concreto con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales Foment del Treball y Pimec, para consensuar las lineas estratégicas de un plan que considera urgente por la transformación que está sufriendo un sector que emplea a 143.000 personas en Cataluña.

"Fue una reunión de escaparate. Están empezando la casa al revés. Chacón debería empaparse de lo que es el sector y reunirse primero con las empresas automovilísticas, que tienen la información de primera mano" y que, como Seat, ya están desarrollando planes en el ámbito de la electromovilidad, ha dicho Carnero.

El presidente del comité de Seat, que cuenta en Martorell (Barcelona) con la mayor planta automovilística de España, ha expresado su preocupación por la política de la Generalitat en relación con la electrificación de los vehículos y las baterías.

En este sentido, ha señalado que "me preocupa que otras comunidades autónomas nos cojan la vez pese a tener menos protagonismo en el ámbito de la automoción", tras advertir que hay autonomías que ya están "presionando" para conseguir fábricas de baterías de litio.

Carnero ha reclamado al Govern que apueste por que estas fábricas se instalen en Cataluña porque "el que tenga el litio hará coches eléctricos y el que no, no los hará", convencido de que "a corto y medio plazo no hay otra alternativa" a esta tecnología.

El sector de la automoción es uno de los más importantes de la economía catalana, al generar 143.000 empleos directos e indirectos y facturar 23.800 millones de euros, lo que representa más del 10 % del PIB de Cataluña.

Las exportaciones de este sector, en el que trabajan más de 10.800 empresas, suponen además el 23,2 % del total de España.