Calvo afirma que Sánchez nunca ofreció a Iglesias entrar en el Gobierno

Madrid, 9 jul (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, nunca ofreció a Pablo Iglesias entrar en el Ejecutivo: "Si lo hubiéra hecho, lo habría dicho y no estaríamos en este debate".

En una entrevista en RNE, Calvo ha respondido sobre si existió ese ofrecimiento de Sánchez a Iglesias.

A la pregunta de si puede allanar el camino a la investidura que Podemos respalde por escrito la postura del Gobierno sobre Cataluña, Calvo se ha limitado a decir que le parece "muy bien" que Podemos renuncie a defender el derecho de autodeterminación pero ha insistido en que de lo que se trata es de reunirse a hablar "de contenidos que unen" para ir avanzando.

"No tenemos un conflicto ni con personas, ni con líderes ni con nombres", ha asegurado la vicepresidenta en funciones, que ha subrayado que lo importante es "hablar de contenidos", y aquí se ha referido al documento que Sánchez lleva hoy a la reunión con Iglesias como "un paso más para acercarnos a la convergencia" con esta formación.

Calvo ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos no suman para sacar adelante la investidura y, dado que Sánchez necesita a otros grupos políticos, ha pedido a PP y Cs que "no obstaculicen" un gobierno socialista "porque no hay alternativa".

"Y al no haber alternativa, lo único que se le puede pedir a la derecha es que no obstaculice", ha añadido, al tiempo que ha reprochado al líder de Cs, Albert Rivera, que se niegue a hablar. "Esto en democracia ya tiene un pase", ha dicho.

Respecto a una hipotética repetición electoral, Calvo ha afirmado que los socialistas están "empeñados" en la investidura del presidente, en hablar "de leyes, programas y presupuesto" y, por tanto, ha apostado por ir "paso a paso" pero también por modificar el artículo 99 de la Constitución, que no establece plazos para poner en marcha el procedimiento.

Calvo ha explicado que se trataría de una reforma que permita que "los ciudadanos tengan garantías de que lo que votan se va a parecer mucho al gobierno que luego se conforma, y no hay que estar inquietándose por una repetición electoral".