El bulo sobre los miembros de la Manada de Manresa: ni menas ni musulmanes

Madrid, 9 jul (EFE).- Los jóvenes acusados de violar en grupo a una adolescente en Manresa (Barcelona) en 2016 no son menores extranjeros no acompañados (menas) ni musulmanes, como recogen muchos mensajes que circulan estos días en las redes sociales con motivo del juicio a los supuestos agresores.

AFIRMACIÓN: Los siete acusados por la violación a una menor en Manresa son "menas" y "musulmanes" y, por ello, no ha habido manifestaciones ni los medios de comunicación han informado sobre el caso, a diferencia de la atención mediática recibida por la Manada de Pamplona, cuyos miembros eran españoles.

El juicio abierto recientemente en la Audiencia de Barcelona contra seis jóvenes acusados de participar en una violación múltiple a una menor de 14 años en octubre de 2016 -y un séptimo que la observó sin impedirla- ha alimentado una espiral de falsedades utilizadas para atacar a los extranjeros y al feminismo.

En Twitter y Facebook se han viralizado mensajes como los siguientes:

"Estas cuatro individuas -en alusión a Carmen Calvo, Ada Colau, Irene Montero y Cristina Fallarás, que aparecen en un fotomontaje junto a esta cita- que están todo el día diciendo que defienden a las mujeres no han escrito ni un mísero tuit de repulsa contra la MANADA DE MANRESA formada por musulmanes".

"Con mis impuestos no quiero mantener violadores menas. Devolución a su país".

"¿Ya habéis mostrado vuestro apoyo al tío de la víctima violada por la manada de Manresa o también os manifestáis en favor de los MENAS sudamericanos como estos salvajes?".

"Los de #Manresa van con ventaja: No son españoles, entre ellos no hay ningún guardia civil, entre ellos no hay ningún militar, el caso no se ha viralizado, los medios de comunicación no han publicado sus caras día sí día también. Me volverán a llamar facha".

El bulo también se ha difundido a través de portales como Caso Aislado, que el pasado día 3 recogió una información con el texto: "Como era de esperar, las feministas no se han manifestado contra esta manada. Pese a la gravedad de los hechos, los colectivos feministas no han convocado ningún tipo de manifestación, algo que sí hicieron con La Manada de Sanfermines".

HECHOS: Los procesados son tres españoles, tres cubanos y un argentino, todos mayores de edad cuando abusaron de la menor en Manresa.

Así lo recoge el escrito de la Fiscalía remitido a la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que enjuicia el caso.

Por la violación múltiple, ocurrida en una fábrica abandonada de Manresa adonde la víctima acudió a un botellón, la Fiscalía imputa inicialmente un delito de abuso sexual continuado a seis de los procesados, que la violaron en turnos de quince minutos.

El séptimo encausado se masturbó mientras presenciaba la escena, sin impedir la violación, por lo que está acusado de un delito de omisión del deber de impedir delitos, según el ministerio público.

Todos ellos eran mayores de edad cuando abusaron de la víctima y, por lo tanto, no se les puede llamar "menas". Si hubieran tenido menos de 18 años en el momento de la violación, estarían siendo juzgados por un tribunal de menores.

La Fiscalía considera que atacaron a la víctima aprovechándose de su estado de embriaguez, sin la violencia e intimidación que define el delito de agresión sexual, lo que ha provocado protestas y manifestaciones de apoyo a la víctima en varias ciudades españolas.

De hecho, el día 2, el colectivo feminista y anticapitalista Acció Lila convocó una protesta en Manresa para denunciar la violación a la menor y su calificación de "abuso" por parte del fiscal.

Esta protesta se producía un día antes de que páginas como Caso Aislado y usuarios en redes sociales comenzaran a criticar la ausencia de protestas, a diferencia de lo ocurrido con la Manada de Pamplona, en su opinión porque entre los acusados hay inmigrantes.

En los días siguientes, se han replicado las concentraciones y protestas en decenas de municipios catalanes y en toda España.

Precisamente a raíz de estas movilizaciones, y mientras algunos usuarios criticaban su silencio, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, publicó un tuit este lunes para pronunciarse contra la calificación del fiscal e informar de las numerosas acciones de protesta convocadas en toda España contra la Manada de Manresa.

"Mientras la justicia insista en negar la violencia de una agresión sexual y llamando abuso a una violación, las mujeres estaremos ahí para decir #HermanaYoSíTeCreo y defender que solo sí es sí", escribió Montero.

FUENTES:

- Escrito de conclusiones preliminares de la Fiscalía remitido a la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona.