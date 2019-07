Borrell defiende el papel de la OSCE para superar la desconfianza con Rusia

Viena, 9 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de España en funciones, Josep Borrell, ha destacado este martes la importancia que tiene la OSCE para la prevención de conflictos y como foro en el que tratar de superar la desconfianza "avalada con los hechos" de Occidente hacia Rusia.

"Tenemos una desconfianza mutua, grande, avalada por los hechos. La desconfianza no cae del cielo, porque ha habido una serie de conflictos, algunos de ellos sangrientos", indicó Borrell a Efe por teléfono, tras participar en una cumbre informal de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Eslovaquia.

El ministro español aseguró que una muestra de esa desconfianza es la presencia de aviones españoles en el Báltico, dentro del operativo de la OTAN para proteger el espacio aéreo de los países de la zona socios de la Alianza.

"Están allí porque hay una especie de guardavela y esa desconfianza sólo se puede resolver a través de los contactos", indicó.

Por ello, insistió en la importancia de la OSCE como un foro donde 57 países de Europa, Asia Central y América del Norte pueden sentarse "para discutir, aunque sea a veces agriamente".

"Lo peor que nos podría pasar ahora es que, como no nos fiamos, no nos hablamos; y como no nos hablamos, no nos fiamos. Entonces entramos en una espiral creciente que puede acabar en un conflicto mayor", alertó.

En ese sentido, destacó la importancia de que a este encuentro, celebrado ayer y hoy en el este de Eslovaquia, haya acudido también el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Borrell explicó que el tema de esta cumbre ministerial informal ha sido la prevención de conflictos y cómo la OSCE puede "actuar como vigía", anticiparse y "tomar medidas para que no se produzcan", en vez de tratar de pararlos una vez que han ocurrido.

El caso más claro ha sido Crimea, y lo que sigue ocurriendo en el Donbass (como se conoce en conjunto a las regiones secesionistas de Ucrania Donetsk y Lugansk), dijo Borrell en relación a la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia y el conflicto armado en el este de Ucrania entre el Gobierno de Kiev y los separatistas pro rusos.

Pero el jefe de la diplomacia española también apostó por extender el trabajo de la OSCE y aplicar esa filosofía de vigilancia al Mediterráneo, "un sitio donde hay que hacer un gran esfuerzo de previsión de conflictos, porque de repente te estallan crisis sin saber cómo se han producido".

Con todo, reconoció que la OSCE sigue siendo básicamente una organización que nació con el deshielo de la Guerra Fría para crear foros de comunicación entre el este y el oeste de Europa que, dijo, "ahora son más necesarios que nunca".