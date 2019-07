Barcelona se postula para acoger la conferencia mundial sobre usos del tiempo

Barcelona, 9 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat propondrán que la capital catalana sea ciudad candidata para acoger en el año 2021 la Conferencia de la International Association for Time Use Research (IATUR), el congreso internacional de organización del tiempo.

Desde mañana y hasta el viernes, 12 de julio, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society participarán en la 41ª Annual Conference of the International Association for Time Use Research (IATUR), que este año se celebra en la American University en Washington DC.

La Conferencia de la IATUR es uno de los encuentros internacionales de más renombre para intercambiar ideas, buenas prácticas y recoger las últimas novedades en investigación sobre el uso del tiempo.

Presentada recientemente en el marco de la Semana de los Horarios, la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society es una iniciativa internacional que sigue el legado de la Iniciativa para la Reforma Horaria y que quiere ser un actor internacional de referencia en los próximos tres años para impulsar políticas de bienestar relacionadas con el uso del tiempo.

En el marco de la conferencia, el promotor de la Iniciativa para la Reforma Horaria y de la Time Use Intiative for a Healthy Society, Fabian Mohedano; el director de la Oficina para la Reforma Horaria de la Generalitat, Alexis Serra, y la directora ejecutiva de desarrollo socioeconómico de proximidad de Barcelona Activa del Ayuntamiento de Barcelona, ??Emilia Pallàs Zenke, presentarán la candidatura de Barcelona para celebrar la 43 Conferencia de la IATUR durante tres días el otoño de 2021.

La candidatura tendrá como comité de organización las tres instituciones: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Time Use Intiative for a Healthy Society.

La propuesta para organizar la conferencia en 2021 en Barcelona es que se lleve a cabo en el marco de la International Time Use Week (Semana Internacional de los Horarios) que se celebrará en la capital catalana en aquella fecha.

Mohedano introducirá las nuevas iniciativas de diálogo entre la comunidad científica y las políticas públicas, y como parte de la candidatura presentará la Time Use Initiative Society a nivel internacional.

La propuesta a la candidatura a la edición 43 de la IATUR -la edición 42 se hará en Tokio el próximo año- incluye la combinación de presentaciones de trabajos de investigación, de políticas públicas y la muestra de iniciativas que conectan la investigación y con las organizaciones, la política pública y la sociedad.