Aziz Ansari sobre su acusación sexual: Me sentí humillado y terrible

Los Ángeles , 9 jul .- El actor y humorista Aziz Ansari ha reconocido en un monólogo estrenado en Netflix este martes que se sintió "humillado" y "terrible", en referencia a la acusación vertida contra él por una cita que supuestamente derivó en abuso sexual.

"Hubo momentos en los que sentí miedo, otros humillado, a veces avergonzado y en último lugar me sentí sencillamente terrible porque esta persona se hubiera sentido así", ha explicado el cómico.

En el espectáculo, Ansari interrumpe el inicio para agradecer el apoyo de sus seguidores y señala que "no ha hablado mucho del asunto" pero entiende que tengan "curiosidad" por saber cómo se siente sobre la polémica que protagonizó el año pasado cuando una mujer lo acusó de mala conducta sexual en plena ola del movimiento #MeToo.

El escándalo surgió cuando una mujer no identificada publicó en un portal de citas un testimonio sobre un encuentro que tuvo con el actor en el que, según narró, se sintió presionada para realizar determinadas prácticas sexuales.

"Siempre pienso en una conversación que tuve con uno de mis amigos, quien me dijo: '¿Sabes qué? Todo esto me hizo pensar en todas las citas que he tenido'. Y al escucharlo pensé que eso era increíble. Si todo esto hizo que además de mí, otra gente sea más considerada, entonces es algo positivo y así es como me siento ahora", ha detallado.

La acusación surgió en pleno apogeo del #MeToo, que permitió que salieran a la luz múltiples alegaciones, incluidas las de violación contra el productor Harvey Weinstein, cuando millones de mujeres se volcaron en las redes sociales y los medios convencionales para compartir sus experiencias.

En el caso de Ansari, el actor consideró que la actividad fue consentida mientras que la mujer defendió que este ignoró las señales en las que mostraba su rechazo a la práctica sexual.

"Después de un año - ha zanjado- espero que se haya dado un paso adelante. Me hizo pensar mucho. Espero haberme convertido en mejor persona".

Tras la revelación el público aplaudió y el humorista inició su monólogo en el que habla de relaciones familiares, racismo, política, conducta sexual y otros asuntos de actualidad.

Esta no es la primera vez que un artista se pronuncia sobre experiencias de carácter sexual en un espectáculo televisivo, el mes pasado la presentadora de televisión y actriz Ellen DeGeneres reveló en una entrevista, también en Netflix, que sufrió tocamientos sexuales por parte de su padrastro cuando tenía 15 años.