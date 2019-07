Ángel Martín: "El mercado está muy parado este año"

Getafe , 9 jul .- Ángel Martín, director deportivo del Getafe, señaló este martes, en la presentación de los jugadores Raúl Carnero y Jack Harper, que "el mercado está muy parado este año" y que la solución sería "cerrarlo dos días antes de que empiece la liga".

"Todos queremos que los refuerzos lleguen cuanto antes, para que la gente que viene nueva se acostumbre al sistema del 'míster'", declaró el director deportivo azulón con respecto a los fichajes que, de momento, llegan con cuentagotas.

"Tenemos tres cerrados y un cuarto muy cercano. No queremos firmar por firmar", apuntó Ángel Martín.

Con respecto a los dos primeros refuerzos, sumados al de Enric Gallego, destacó a Raúl Carnero como un jugador que "da mucha seguridad" y "polivalente", ya que puede jugar en cualquier zona de la defensa. Además, señaló que llega con la carta de libertad procedente del Girona.

En cuanto a Jack Harper, español de origen escocés, declaró que firma por el Getafe por cinco temporadas después de llegar a un acuerdo con el Málaga. "Su primera temporada como profesional fue el año pasado, en la que hizo una primera vuelta muy buena", apuntó Ángel.

"Tenemos delanteros muy versátiles y con capacidad para hacer goles", reseñó en cuanto a la gran delantera que ha conseguido juntar el Getafe.

Por otro lado, el director deportivo se desmarcó en cuanto a los rumores que apuntan al ghanés Mubarak Wakaso (Deportivo Alavés) o Luis Milla (Tenerife) como posibles fichajes.

"Yo no gano nada si hablo de jugadores que puedan venir aquí. No tiene sentido que hable de nombres cuando no hay anda", sentenció.

Además, también quiso tranquilizar a la afición con las posibles salidas de los uruguayos Mauro Arambarri (al Villarreal) y Leandro Cabrera (al Flamengo). "No puedo decir nada porque son rumores. Mauro es un jugador muy importante (?). El objetivo es mantener la base del equipo y a partir de ahí reforzarnos donde más lo necesitemos", aclaró el directo deportivo del 'Geta'.

Por último, también descartó una posible cesión de Hugo Duro, del que afirmó que tendrá "ficha del filial y alternará con el primer equipo".