Alaphilippe: "He pasado una de las mejores jornadas de mi carrera"

Nancy , 9 jul .- El francés Julien Alaphilippe, que lució el maillot amarillo en la cuarta etapa del Tour de Francia, aseguró que la de este martes fue "una de las mejores jornadas" de su carrera.

Aclamado por el público de los pueblos que atravesó el pelotón, el ciclista del Quick Step saboreó además la victoria en el sprint de su compañero italiano Elia Viviani.

"Está siendo un inicio del Tour excepcional, mejor que perfecto. Sabíamos que Elia estaba muy motivado para el sprint y controlamos la carrera desde el principio", indicó el francés.

"En cuanto a mí, con todo el apoyo del público por llevar el maillot amarillo, todavía necesito un poco de tiempo para darme cuenta de lo que implica. Es increíble. Apenas he dormido esta noche, pero cuando he salido del autobús he vivido algo que nunca antes me había pasado", dijo.

"Todavía tendré el maillot mañana y vamos a defenderlo. Conozco bien el final. Sé que será más difícil, pero voy a sufrir para mantenerlo. Ahora ya no tengo que atacar", señaló.

Alaphilippe señaló que no se plantea metas particulares. "El Tour no ha hecho más que empezar y para mi ya es un éxito. Pero todavía quedan otras etapas por ganar", dijo.