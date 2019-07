Robles: El bloqueo por el bloqueo en clave personal no tiene razón de ser

Madrid, 8 jul (EFE).- La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha lamentado que Podemos "plantee hoy una cosa y otra mañana" para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y ha hecho una "llamada muy especial" a la responsabilidad de los partidos ya que "el bloqueo por el bloqueo en clave personal no tiene razón de ser".

Robles ha respondido así al ser preguntada este lunes en una entrevista en Antena 3 sobre las dificultades que está poniendo Podemos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la postura de PP y Ciudadanos de no permitir que la investidura salga adelante con su abstención.

"Hago una llamada muy especial a posiciones de responsabilidad y de permitir que haya un Gobierno, y que Podemos ya sabe perfectamente que vamos a contar con ellos", que "van a ser socios preferentes", ha dicho Robles.

Así, ha lamentado que Podemos plantee "una cosa hoy y otra mañana", posición que carece de "coherencia" y no comprende: "¿De qué se trata? ¿De tener un sillón en un Gobierno?. No parece serio", ha asegurado.

También ha cuestionado las posturas de Ciudadanos y del PP, ya que "el bloqueo por el bloqueo no tiene razón de ser", como tampoco "tienen ningún sentido los bloqueos en clave personal", ha considerado.

"No concibo la política como una posición de bloqueo", ha subrayado la ministra, para quien la postura del "no es no" defendida por Sánchez en la pasada legislatura no fue una postura contra Mariano Rajoy "sino en clave interna" del PSOE.

"La situación hoy es muy distinta" y los grandes partidos "tenemos la obligación de dar estabilidad y credibilidad a España", ha dicho.