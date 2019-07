Riqui Puig: "De Jong tiene mucho talento. Es estilo Barça"

Andorra la Vella, 8 jul (EFE).- El joven interior del Barcelona Riqui Puig declaró este lunes en Andorra que el neerlandés Frenkie de Jong, fichado por el club azulgrana, "tiene mucho talento, es estilo Barça y puede dar muchas alegrías".

Puig visitó está tarde el Campus Nike en el Principado de Andorra. No atendió a los medios de comunicación, pero si que respondió a las preguntas de los participantes del campus.

El jugador de Matadepera, que está a punto de cumplir los 20 años, debutó con el primer equipo el 5 de diciembre en un partido de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa. En los últimos partidos, con el equipo de Ernesto Valverde campeón de liga, pudo disfrutar de más minutos con el primer equipo. Es una de las grandes esperanzas de la cantera azulgrana.

Riqui Puig, que estará con toda probabilidad en el inicio de la pretemporada con los de Ernesto Valverde, opinó sobre uno de los fichajes estrellas del equipo Barcelona, Frenkie de Jong: "Es un jugador de mucho talento, estilo Barça y que puede darnos muchas alegrías a los culés".

Las preguntas no fueron muy tendenciosas, pero el día del debut con el primer equipo lo tiene muy presente. "Yo cuando era pequeño quería jugar en el primer equipo y cuando lo hice fue una alegría impresionante. En el momento del debut hubo la recompensa al esfuerzo y al sacrificio", dijo.

También habló de lo que significa jugar con Leo Messi. "Es un aliciente más jugar con él y demostrar que puedes hacerlo".

Riqui Puig se ve en el segundo equipo, el Barcelona B, la temporada que viene. "Yo pertenezco a está plantilla y si me dan una oportunidad en el primer equipo bienvenida sea siempre".

No se ve, en este momento, en otro equipo. "A mi me gusto mucho el Barça y espero que me quede muchos años aquí", dijo.

También se refirió a quién ve como referente en su posición: "Xavi Hernández, Iniesta y también Pirlo". Y cuando tiene que hablar de estilos de juego sabe de manera categórica cuál le gusta más: "Me gusta, a parte del Barça, como juegan el Manchester City, el Girona o el Ajax. ¿Si me gusta como juega el Liverpool? A mí no porque prefiero otro tipo de juego ya que soy más del toque y del tiki-taca".