Petrobras firma acuerdo para abrir el mercado del gas natural en Brasil

Sao Paulo, 8 jul (EFECOM).- La petrolera estatal Petrobras firmó un acuerdo con el órgano antimonopolio de Brasil que permitirá la apertura del sector del gas brasileño y la venta de gran parte de sus activos en el transporte y la distribución de gas en el país hasta 2021, informó la compañía este lunes.

Petrobras suscribió el acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para poner así fin a una investigación por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de gas, según un comunicado enviado al mercado.

En base al documento, la compañía se comprometió a deshacerse del control del gasoducto Bolivia-Brasil.

También deberá vender el 10 % de la participación que todavía posee en NTS (New Transportadora do Sudeste) y en TAG (Gas Associated Transportadora).

También deberá deshacerse de la participación indirecta en compañías distribuidoras de gas, bien sea vendiendo su participación en el 51 % en Gaspetro o vendiendo sus participaciones indirectas en las compañías distribuidoras.

Petrobras posee el control de Gaspetro, holding que detiene participaciones en alrededor de 20 de las 27 empresas de distribución del gas natural en el país.

"Petrobras está firmemente comprometida en salir del transporte y de la distribución de gas. Nuestro equipo está trabajando intensamente para concluir la negociación en el tiempo más corto posible", afirmó el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, al anunciar el acuerdo.