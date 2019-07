Periodista saharaui condenada por tribunal marroquí a pagar multa sin cárcel

Rabat, 8 jul (EFE).- Un tribunal marroquí de la ciudad de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, condenó hoy a la periodista saharaui Nezha Khalidi, miembro del colectivo independentista Équipe Média, a una multa de 4.000 dirhams (unos 400 euros), pero no a una pena de cárcel a la que se arriesgaba por el delito de "usurpación de funciones".

El Tribunal de Primera Instancia comunicó esta tarde un resumen de la sentencia en su página web, en la que añadió que la acusada podrá recuperar al final de todo el proceso judicial el teléfono que le fue confiscado mientras grababa una manifestación y la transmitía en directo por Facebook el pasado 4 de diciembre.

Por trabajar sin una acreditación de prensa, Khalidi se exponía a una pena de entre tres meses y dos años de cárcel, según el artículo 381 del Código Penal marroquí, que prohíbe ejercer una profesión "sin reunir las condiciones exigidas", que "son fijadas por la autoridad pública".

La acusada, que estaba perseguida en régimen de libertad, se encontraba hoy en España, concretamente en San Sebastián, desde donde dijo a Efe que asume "los riesgos de ser periodista en El Aaiún" y que volverá en unos días a su ciudad, a la que habría regresado en cualquier caso, aun en el caso de una sentencia de prisión.

"No renuncio a mi trabajo (de periodista) y sabía que esto podía pasarme, que Marruecos puede castigarme, como lo ha hecho con varios compañeros míos", explicó por teléfono antes de participar en una jornada de conferencias.

Khalidi pertenece al colectivo de periodistas saharauis de signo independentista Équipe Média, creado en 2009 "para romper el bloqueo informativo en torno al Sáhara Occidental", señala a Efe Ahmed Ettanji, uno de sus cofundadores.

Como ejemplo de este bloqueo, Ettanji cita la expulsión de observadores internacionales que habían viajado a El Aaiún precisamente para seguir el juicio contra la joven saharaui: el 19 de mayo, cinco abogados españoles y dos noruegos fueron expulsados del territorio saharaui y devueltos en un avión a España; el 23 de junio, se repitió el mismo caso con otros tres abogados españoles.

En general, estas expulsiones suelen ser verbales, sin acompañamiento de orden escrita, pero en algunas ocasiones fuentes oficiales marroquíes justifican que estas expulsiones son de simpatizantes con el independentismo saharaui y por las supuestas "intenciones hostiles" para con Marruecos.

El caso de Khalidi ha suscitado la solidaridad de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF); HRW criticó en un comunicado del 16 de mayo que Marruecos "se sirva de una ley sobre la usurpación de funciones para atacar penalmente a los que tratan de denunciar violaciones de derechos humanos".

Por su parte, RSF volvió a relegar a Marruecos a puestos muy bajos en su informe sobre la libertad de prensa en el mundo -puesto 135 en el informe de 2019- por "la fuerte presión que sufrieron los periodistas a lo largo de 2018".

El caso de Nezha Khalidi pone sobre la mesa cuestiones periodísticas pero también las relativas al estatuto del Sáhara Occidental: el cofundador de Équipe Média, Ahmed Ettanji, deja muy claro que ellos no piden ni pedirán la acreditación de prensa a las autoridades marroquíes por "no reconocer su soberanía (en) un territorio no autónomo aún pendiente de descolonización".

Équipe Média cuenta con 25 personas que trabajan de forma voluntaria (no son contratados ni asalariados) y producen textos, fotos, vídeos y contenidos en redes sociales. "Nos autogestionamos, aunque recibimos donaciones en forma de material, como cámaras y ordenadores", explica Ettanji.

Si bien existen en la web varios medios saharauis de corte independentista, casi todos están basados en Tinduf o en España, mientras que Équipe Média se precia de ser el único que informa desde dentro de los territorios saharauis administrados por Marruecos.