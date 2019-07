Pella: "Por primera vez en mi carrera me siento importante

Londres, 8 jul (EFE).- El argentino Guido Pella aseguró este lunes, después de meterse por primera vez en cuartos de final de un Grand Slam, en el de Wimbledon, que por primera vez en su carrera se siente "importante".

"No solamente por haber ganado hoy sino porque es muy difícil ganar partidos en Grand Slam. Es muy difícil mantener el nivel durante dos semanas. Pasan muchas cosas. Aquí siempre hay un día de por medio que la cabeza te va comiendo", explicó tras remontar dos sets adversos al canadiense Milos Raonic.

"Puedo perder con cualquiera y ganar a cualquiera, pero batallas como las de hoy le dan a uno la confianza de que puede seguir luchando con los mejores y esa es la mayor satisfacción que puede tener un deportista", agregó.

Pella, único argentino que queda en el cuadro de Wimbledon de los seis que empezaron, tuvo tres puntos de rotura que no aprovechó antes de dar la puntilla a Raonic al cuarto.

Preguntado sobre esas oportunidades perdidas, el argentino afirmó que se frustró mucho, pero que no se le notó mucho porque ahora es "más grande" y ya le ha pasado "tantas veces".

"Quería llorar realmente porque es un punto para estar en cuartos de final de un Grand Slam y te tira esos saques... No quería una doble falta, pero sí un saque un poco más jugable", dijo el argentino.

"Si soy sincero, no esperaba nunca en mi carrera estar en cuartos, aspiraba a un octavos a lo mejor. Sentía que era muy difícil. Las oportunidades que yo iba a tener no iban a ser tantas. El tenis me demostró que a veces puede ser muy malo y a veces muy bueno", aseveró.

Su próximo rival en el All England Club será el español Roberto Bautista, que superó al francés Benoit Paire. Pella y Bautista se han medido en dos ocasiones, en Australia 2017 y en Múnich 2019, ambos encuentros saldados con triunfo español.

"Es un jugador durísimo. Uno de los jugadores más difíciles que me enfrenté en mi carrera porque es muy sólido. Un jugador que no se cansa, le gusta ese juego de correr. Es un jugador que tiene muy buenos tiros. Le respeto mucho. Lleva muchos años a este nivel. Que esté aquí quiere decir que está jugando muy bien", finalizó.

Con su triunfo en Wimbledon, el argentino avanzará hasta la vigésimo cuarta posición del ránking ATP y, con una victoria más, se metería por primera vez entre los 20 primeros del mundo.