Jorge Garbajosa: "La pena es que Laia no es eterna. Ojalá"

Madrid, 8 de jul (EFE).- Jorge Garbajosa, presidente de la federación española de baloncesto (FEB), afirmó este lunes, durante la llegada a Madrid del equipo que el domingo ganó el Eurobasket femenino de baloncesto, que es "una pena" que la capitana de la selección femenina de baloncesto, Laia Palau, no sea "eterna".

"La pena es que Laia (Palau) no es eterna. Ojalá. Como jugadora es un diez. Como líder del equipo es un once. Y como persona no doy un número porque se queda corto", aseguró Garbajosa el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

"Se puede ganar de muchas maneras, pero la forma en la que gana este equipo es tremenda". Si la capitana definía como "burrada" el hito de no bajarse del podio desde 2003, Garbajosa habló de "salvajada" para poner en valor el trabajo del equipo nacional español.

"No me esperaba ganar con esa sensación de aplomo, de personalidad y experiencia, y empequeñecer a una enorme Francia", confesó el exjugador al hacer referencia a la holgada victoria de España, que se impuso en Belgrado por 20 puntos de diferencia.

Pese al rendimiento en la fase de grupos, el presidente de la FEB aseguró: "Sinceramente, me esperaba ganar porque confío a ciegas en ellas, aun conociendo las dificultades y sabiendo que es un equipo que algún día dejará de ganar puesto que siempre llega".