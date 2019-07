Jason: "No tengo intención de salir cedido, no quiero perder la oportunidad"

Paterna , 8 jul .- David Remeseiro 'Jason', jugador gallego que este lunes fue presentado por el Valencia, aseguró que su intención es quedarse en el equipo, ya que no quiere salir cedido porque "es difícil que te llegue la oportunidad de un equipo Champions" y no quiere desaprovecharla.

"Quiero triunfar aquí y estar cuantos más años mejor", destacó el jugador, que comentó que aún no ha hablado con el técnico, Marcelino García Toral, ni, de este tema concreto, con la dirección deportiva del club.

"No me han dicho ni que me vaya a quedar, ni que vaya a salir, pero cuando un club tiene tanto interés en que vengas entiendo que es porque cuentan contigo y yo quiero quedarme aquí", insistió en rueda de prensa.

Jason explicó que cuando hace unos meses sus representantes le hablaron de la opción de recalar en el Valencia, cerró las otras opciones que tenía. "Creo que es un paso muy importante y la verdad es que estoy muy ilusionado", apuntó.

Respecto a su posición, dijo que en la última temporada en el Levante jugó en muchas, ya que lo hizo como "lateral, carrilero, extremo derecho, mediapunta o extremo izquierdo".

"Me considero un futbolista de ataque, aunque el año pasado cuando jugué de carrilero mejoré mucho en cuestiones defensivas. Me siento un jugador que puede jugar en muchas posiciones", admitió.

Además, dijo que llega sin miedo a tener que competir con futbolistas como Carlos Soler o Ferran Torres. "La competencia siempre es buena, hace que no te relajes, que des todo en cada entrenamiento. Vengo con muchas ganas de trabajar, de ganarme un puesto y ayudar al equipo en lo que pida el entrenador", señaló.