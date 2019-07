Fonseca quiere "llevar al Roma a otro nivel", con o sin Higuaín

Roma, 8 jul (EFE).- El portugués Paulo Fonseca, presentado este lunes como nuevo entrenador del Roma, expresó su voluntad de "llevar" al equipo a "otro nivel" y rechazó hablar del argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Juventus Turín, un perfil que se ha vinculado con el club romanista en las últimas semanas.

"Estoy aquí porque tengo una fuerte convicción de que podemos llevar al Roma a otro nivel. Sabemos que la Serie A es muy difícil, especialmente a nivel táctico, y para mí es un desafío. Estoy aquí porque creo que podemos construir algo especial", afirmó Fonseca en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo de Trigoria.

Fonseca, que llega al Roma tras ganar tres ligas y tres copas con el Shakhtar Donetsk ucraniano, destacó que su prioridad es contar con jugadores "motivados" y no quiso comentar la situación de Higuaín, del Juventus, un jugador que fue elogiado la semana pasada por el director deportivo romanista, Gianluca Petrachi.

"Estoy en total sintonía con Gianluca. No quiero hablar de un jugador que no está aquí en este momento. Si llegara, hablaremos de él, pero no quiero hablar de operaciones que no se han concretado", aseguró Fonseca.

"Creo que los que dudan de Higuaín están locos. En este momento ha perdido un poco de confianza, pero sin duda nos vendría bien en el Roma, si Dzeko terminara saliendo. Las motivaciones son muy importantes, y si se abriera alguna opción de negociación con el Juventus, Higuaín tendría que ser el primero en estar convencido", afirmaba Petrachi el pasado jueves en una rueda de prensa.

Fonseca vivió este lunes su primer día como entrenador romanista y subrayó su voluntad de tener a un equipo "intenso" y que quiera "tener la posesión" pues "tener la bola es la mejor forma de defensa".

El portugués encara la nueva experiencia en la Serie A en un Roma que vive un momento complicado. Es el octavo entrenador en nueve años de propiedad americana y toma el mando de un equipo que quedó fuera de la próxima Liga de Campeones tras una temporada negativa, acabada en la sexta plaza.

"No tengo miedo de nada. El miedo es un sentimiento que no conozco. No me gusta hablar de mí mismo, incluso porque son los resultados los que hablan por los entrenadores. Espero que se me pueda conocer por los resultados y no por las declaraciones", afirmó, preguntado sobre qué cree que puede aportar al Roma.