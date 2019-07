Delgado califica de "cortinas de humo" los "insultos" contra Grande-Marlaska

Naciones Unidas, 8 jul (EFE).- La ministra española de Justicia en funciones, Dolores Delgado, calificó este lunes en Naciones Unidas de "cortinas de humo" los "insultos" contra el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que solo sirven para "blanquear los pactos con un partido como es Vox, de ultraderecha".

"Las infamias que se han vertido en relación al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, son inadmisibles. No podemos decir otra cosa. Si alguien quiere generar cortinas de humo, noticias para blanquear esos pactos con la ultraderecha, me parece que no es hacer política, desde luego, y menos infamando", criticó Delgado en declaraciones a varios medios.

La ministra se refirió así a las peticiones de PP, Ciudadanos y Vox de que Grande-Marlaska dimita por unas declaraciones previas a la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid el pasado sábado, en las que consideró ilusorio pensar que no tendría consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos".

Durante la marcha, la comitiva de Ciudadanos, liderada por la portavoz nacional, Inés Arrimadas, fue increpada por muchos de los manifestantes, que incluso impidieron el paso de los dirigentes por el Paseo del Prado al organizar una sentada, obligando a que fueran escoltados por efectivos de la Policía Nacional.

Hoy, el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, pidió al ministro "que no dé lecciones" a otros partidos y "mire dentro de su propia casa".

Almeida hacía referencia a una grabación que fue difundida en la que supuestamente la ministra de Justicia se refería a Grande-Marlaska en términos despectivos.

Asimismo, el alcalde de Madrid requirió a Marlaska que explique por qué comparte asiento en el Consejo de Ministros "con alguien que le insultó a él y al colectivo gay".

Preguntada por estas declaraciones, Delgado ha asegurado haberlas leído e insistió en que se tratan de cortinas de humo: "no dejan de serlo, porque sobre este tema ya hubo una comparecencia, se sometieron a investigación judicial".

Para la ministra, esto es "traer a presente temas que no tienen nada que ver" para "justificar lo injustificable, que es el pacto con partidos de ultraderecha que lo que pretenden es recortar los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas".