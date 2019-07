Colectivos feministas de Pamplona apoyan a la víctima de La Manada de Manresa

Pamplona, 8 jul (EFE).- Colectivos feministas de Pamplona se han sumado este lunes a la convocatoria realizada a nivel nacional en solidaridad con la víctima de la Manada de Manresa, quien ha ratificado ante el juez la agresión de la que fue objeto por parte de seis jóvenes.

Pese a coincidir con las fiestas de San Fermín y a la intensa lluvia que en esos momentos caía sobre la capital navarra (en alerta naranja por lluvias y tormentas), representantes de diferentes colectivos feministas se han concentrado en la plaza Consistorial para evidenciar su rechazo ante este tipo de agresiones y su solidaridad con la víctima.

Allí han exhibido pancartas y carteles en los que se leían mensajes como "solo el sí es sí", "ni una menos", "Manresa, yo sí te creo" o "no es abuso es agresión".

"Pese a ser sanfermines, qué menos que solidarizarse con todas las víctimas de las Manadas", más teniendo en cuenta que el uso de este término comenzó a generalizarse a raíz de la violación grupal que tuvo lugar en la capital navarra el 7 de julio de 2016, han manifestado a Efe las convocantes.

Tras apuntar que se observan ciertas similitudes porque "ya están diciendo que no es agresión, que es abuso, que no lo consideran violación", han puesto en valor la respuesta que en aquel momento dio la ciudadanía de Pamplona: "Saltó todo el mundo como un resorte, fue decir que esto en sanfermines no podía pasar".

"El hecho de que se dieran a conocer los hechos, que no se taparan, que se denunciaran fue muy positivo y eso hizo pensar al resto de la gente del Estado también", han indicado.

Al respecto han concluido: "La Manada no era de Pamplona, lo que pasó es que Pamplona reaccionó de una manera que no se había hecho nunca antes".