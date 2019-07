Chavismo acusa a EEUU de redactar informe de la ONU crítico con Venezuela

Caracas, 8 jul (EFE).- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo este lunes que el contenido del informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país caribeño fue redactado por el enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, y convocó una marcha el sábado para rechazar el documento.

En rueda de prensa, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el PSUV "rechaza absolutamente y en todas sus partes" el informe de derechos humanos que el pasado 5 de julio presentó Naciones Unidas y sostuvo que ese documento "lo define un señor que se llama Elliot Abrams".

En ese sentido, convocó a los movimientos sociales afines a una marcha este sábado para "que el mundo sepa que nosotros rechazamos ese informe".

Cabello dijo que en el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, "hay una gran cantidad de cosas que no están debidamente probadas", y aseguró que no podrán comprobarse porque "no existen, porque no se dieron".

En el documento presentado por Bachelet se denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones de los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Según el también presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Bachelet "ha emitido una opinión personal", y la acusó de haber gobernado en Chile durante "ocho años con la misma Constitución de un dictador".

Cabello afirmó que aunque sabían que el resultado del informe sería negativo, permitieron a la expresidenta visitar Venezuela porque denegarle el ingreso "quizás era peor".

En este sentido, afirmó que "ese informe no lo hace ella" y que Bachelet "lo que hace es de manera irresponsable firmarlo, pero ese informe es realizado, hecho, redactado por el imperialismo norteamericano".

Cabello consideró que el objetivo del informe, que resume en 83 puntos violaciones de los derechos humanos y ofrece recomendaciones para subsanar la situación, es "colocar a Venezuela en una situación desventajosa en el tema de los derechos humanos".

Como ejemplo del respeto a los derechos humanos, informó de que hay "140 funcionarios del Estado sancionados" por la justicia venezolana por casos relacionados con la violación de derechos fundamentales.