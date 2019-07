Viñales, que asegura "era difícil ganar a Márquez" estaba "muy contento"

Sachsenring , 7 jul .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que reconoció tras el Gran Premio de Alemania la dificultad de ganar a Márquez en este escenario, dijo estar "muy contento" por la segunda posición lograda, ya que "eran los resultados que debíamos haber conseguido mucho antes".

Sobre la posibilidad de vencer a Márquez explicó que "pasaba por muchos factores, y la lluvia del sábado al domingo no nos ha ayudado nada, pero aún así estoy contento, porque hemos jugado nuestras cartas y cuando le he seguido he entendido perfectamente mi posición, así que he decidido conservar neumático hasta el final e intentar estar en el podio".

Viñales vio la caída de Alex Rins en directo y delante de él y explicó que "Rins se ha escapado y luego parecía que lo estábamos cogiendo, pero ha cometido un error y luego me he dedicado a cerrar la puerta a Crutchlow, para que no me adelantara para intentar mantener la segunda posición como fuera".

Al referirse a las condiciones de la pista, Maverick Viñales comentó que "no había nada de adherencia, sobre todo cuando cortaba gas, que patinaba mucho y me quitaba paso por curva, que es donde nuestra moto es fuerte, por eso hemos sufrido bastante y toca analizarlo, porque en Assen tuvimos una adherencia impresionante y aquí nos ha costado mucho, pero el segundo podio consecutivo antes de las vacaciones era muy importante".

En cuanto al dominio del piloto de Repsol Honda en Sachsenring, Maverick Viñales comentó que pudo rodar tras él y ver "líneas muy buenas; le tiene pillada muy bien la mano a esta pista".

Viñales se encuentra ahora por delante de su compañero Valentino Rossi en la clasificación provisional del mundial, pero dijo tener muy claro que "el equipo Yamaha trabaja para los dos pilotos, en la dirección que a cada uno le gusta".

"Es mejor trabajar en una misma dirección, pero bueno, los comentarios de Valentino y los míos son muy parecidos; nos falta mucha tracción detrás y sólo cuando la temperatura no era muy alta en algunos entrenamientos he podido sacar el ciento por ciento de la moto. Nos falta mejorar, por supuesto", destacó Viñales.