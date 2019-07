Jon Rahm, honrado de unir su nombre al de Seve en Irlanda

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- El español Jon Rahm declaró este domingo tras ganar por segunda vez el Abierto de Irlanda, que se siente honrado por haber unido su nombre al de su compatriota Severiano Ballesteros, que también ganó en dos ocasiones este torneo.

"Estoy emocionado por haber ganado de nuevo este torneo. Creo que Seve es el único español que había ganado dos veces en Irlanda y para mí especial unir mi nombre al suyo", agregó al recordar los dos triunfos de Ballesteros, en 1985 y 1986.

"Me encanta este torneo. Me encanta este país, la gente... Siempre que vengo me siento como en casa", declaró Rahm al Circuito Europeo.

"Éste es probablemente uno de mis trofeos favoritos. Y tengo otro más. Es un momento especial", comentó.

"Estoy jugando muy bien, aunque no lo pareció los dos primeros días porque no entraron los putts. Pero el fin de semana ha sido completamente diferente", explicó Rahm, que firmó cuatro rondas de 67, 71, 64 y 62.

"Sabía que hoy tenía que acertar con el putt para tener una oportunidad de ganar. No dejaba de mirar al marcador y vi que podía ser tras el hoyo 10. Me dije: 'vale, hagamos una buena vuelta. El eagle en el 12 fue definitivamente la clave", dijo.