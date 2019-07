'Mono' Montoya: "Perú tiene argumentos para soñar con ganar a Brasil"

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El exfutbolista argentino 'Mono' Navarro Montoya analiza para la Agencia EFE la final de la Copa América que se disputa este domingo (22:00 horas CEST), en la que Brasil "es superior" a Perú, pero en la que cree que Perú "tiene argumentos para soñar con ganar" a la canarinha.

"Brasil es superior a Perú, pero no creo que haya cinco goles de diferencia como hubo aquella noche. Yo creo que el partido de este domingo va a hacer diferente. Perú tiene argumentos para estar donde está y para soñar con ganarle a Brasil", dijo en una entrevista con EFE.

"Es cierto que como Perú tuvo una noche fatal contra Brasil y hubo muchos cuestionamientos, pero yo siempre digo lo mismo, se tiende a deshumanizar a los futbolistas. Y el futbolista comete errores como cualquiera. Cuando un futbolista comete errores se le debe criticar porque uno debe de hacer un análisis de su actuación. Pero no se debe cuestionar sus cualidades, porque las cualidades están siempre: cuando ganas, cuando pierdes, cuando aciertas y cuando yerras", añadió.

El 'Mono' Montoya destacó el centro del campo de ambas selecciones: "Brasil, con el tiempo, ha generado buenas sociedades en el centro del campo y ese Casemiro-Arthur, más Coutinho, funciona muy bien; habrá un bonito duelo con el mediocampo de Perú, que tiene una virtud difícil de encontrar y es que juegan muy bien al fútbol", declaró.

El argentino destacó también la labor del seleccionador de Perú y recordó que, para él, fue un error que Argentina no contase con Ricardo Gareca para la nueva etapa de Argentina tras el Mundial de Rusia 2018: "No ha sido una sorpresa que Perú esté donde está. Es fruto del trabajo de Gareca, cuya continuidad era lo mejor que le podía pasar al fútbol peruano; el error cometido por la federación de fútbol de Argentina de no tenerle en cuenta para ocupar el puesto de entrenador tras el Mundial, favoreció su continuidad", señaló.

"Esto fue una gran noticia para este grupo de futbolistas ya que hay una simbiosis muy grande entre los jugadores y el cuerpo técnico y cuando hay empatía todo es más fácil y eso se nota en el campo. Ricardo ha tenido la virtud de generar en los futbolistas algo que es vital en un entrenador: la complicidad de los futbolistas. Los futbolistas empezaron a creer en Ricardo Gareca y partir de creer en él y en su cuerpo técnico empezaron a creer en la idea del entrenador", concluyó.