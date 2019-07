Iván García Cortina:"Dennis y Nibali me han reventado"

Bruselas, 7 jul (EFE).- El asturiano Iván García Cortina (Bahrain) sufrió más de lo previsto en la contrarreloj por equipos y llegó a 4 minutos respecto a los compañeros de equipo que lograron la octava plaza, a 26 segundos del Jumbo Visma.

"Iba detrás de Rohan Dennis y de Nibali, eso es muy difícil de aguantar. Me han reventado, Tengo un sabor agridulce. No me sentí bien, al contrario que ayer, que pude preparar el esprint para Colbrelli".

García Cortina espera tener oportunidades a partir de ahora dentro de un equipo que buscará la general para Nibali,

"Seguro que habrá etapas donde lo pueda intentar, pero el objetivo es ayudar a Nibali. Ojalá se encuentre bien para intentar ganar".