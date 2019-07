Indurain y Chiapucci se exhiben en Ézaro; David Vaz y Tiago Fernandes ganan

Ézaro , 7 jul .- Miguel Indurain y Claudio Chiappucci han demostrado en el muro del Ézaro que se mantienen en forma, sobre todo el exciclista profesional español, que afrontó la ruta larga del Gran Fondo Ézaro, donde repitió triunfo el portugués David Vaz.

En la ruta corta, en la que compitió el italiano Chiapucci, la victoria fue para Tiago Fernandes.

Los primeros participantes comenzaron a llegar a Ézaro a las siete de la mañana y se formaron hileras de coches aparcados a ambos lados de la carretera general que atraviesa el pueblo hasta el vecino O Pindo.

Más de un millar de ciclistas provenientes de todos los puntos de España y de otros países empezaron a desfilar sobre sus bicicletas a las nueve de la mañana, tras los vehículos y motocicletas de la Guardia Civil de Tráfico que los escoltaron a la salida, un espectáculo que los vecinos de este pequeño pueblo pudieron disfrutar asomados a las ventanas y balcones.

Todos compartieron una afición que cada año se da cita en la localidad de la Costa da Morte, acostumbrado cada vez más a recibir turistas fascinados por sus playas, su paisaje, casi pintado a los pies del monte Pindo, conocido como el olimpo celta, pero sobre todo por su cascada, la única de Europa que desemboca en el mar

Las cafeterías sirvieron desayunos para los más madrugadores, muchos de ellos alojados en apartamentos y viviendas turísticas del pueblo que repiten cada verano para asistir a esta prueba

Animados por sus esposas e hijos, los ciclistas empezaron a cruzar de vuelta el Ézaro sobre las once de la mañana

Aunque el sol asomó en contados minutos, el calor alentó a algunos ciclistas a desprenderse de sus maillots y darse una refrescante ducha en el paseo marítimo que bordea la playa de Ézaro

Pelotones de ciclistas y coches alternaron el tráfico en la carretera general a su paso por el pueblo, escenario cada verano de diversas pruebas deportivas como esta, el campeonato de España de Voley Playa u otras marítimas como las desarrolladas en kayak.

Vaz, del Club Amigos do Desporto, acabó la ruta larga en primera posición tras alcanzar la meta en 3h38:02 y completó la faena con el mejor tiempo en la subida al Ézaro (08:35), casi con medio minuto de ventaja sobre Ángel Sánchez (09:02).

Miguel Indurain, con el dorsal 123, afrontó la ruta larga con un digno tiempo de 4h13:16, a más de 31 kilómetros por hora de media, e invirtió 13:39 en subir al Mirador do Ézaro.

Claudio Chiappucci, en cambio, optó por la ruta corta y la finalizó con un tiempo de 2h08:07u y 14:27 en la subida al Ézaro. En esa distancia se impuso Tiago Fernandes con un tiempo de 1h55:15.

Mejor que Indurain y Chiappucci lo hizo el también exciclista profesional Pável Tonkov, que subió el muro en 10:16, mientras que el ganador del Tour de Francia Óscar Pereiro se quedó en 15:59.

Completar el bello recorrido por las carreteras de A Costa da Morte y la subida al Ézaro, que ya se ha exhibido en la Vuelta a España, es todo un éxito.

Por su dureza (rampas que alcanzan el 30 por cien) no resulta extraño que un grupo de amigos, mientras guardaban sus bicis en una furgoneta, entonaran el 'We are the champions'.