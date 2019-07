Carlos Abella: "Los toros han sido el hilo conductor de mi vida"

Madrid, 7 jul (EFE).- El escritor Carlos Abella ha publicado sus memorias más taurinas, que abarcan desde su niñez en la Barcelona que le vio nacer en 1947 hasta que, siendo todavía muy joven, tiene que marchar a Madrid, donde forja todavía más una afición, la de los toros, que, según reconoce, ha sido el "hilo conductor" de su vida.

"Haciendo una retrospectiva me he dado cuenta que el toreo ha sido el motor de mi vida. Gracias a ellos he disfrutado de tardes históricas, he conocido personajes únicos, he visto mucho mundo y he quedado fascinado también del trasfondo artístico que posee", dice Abella en una entrevista con EFE.

Este libro, editado por Edicions Bellaterra, lo ha querido titular "De la Monumental de Barcelona a Las Ventas de Madrid", las dos plazas que han sido cruciales en el despertar de su afición.

"He tenido el privilegio de tener charlas tan deliciosas que hasta me da lástima de todos esos que, por desconocimiento o por moda, dicen ser contrarios al toreo. Escuchar, por ejemplo, a Rafael de Paula hablar del toro de Martínez Benavides, a Camino, a Ordóñez, a Luis Miguel... Yo sí he tenido esa suerte y, desde luego, fueron tan maravillosas como enriquecedoras", asegura.

El inicio de sus memorias tienen origen en la Barcelona de los años 50, una ciudad en las antípodas de la actual en cuando a pasión por lo taurino, y a la que Abella dedica cien páginas.

"Mi primer acercamiento a los toros viene gracias a mi abuelo y a mi padre; pero también por dos personas cruciales en mi vida: Néstor Lujan y Mariano de la Cruz. Esa aproximación intelectual al mundo de los toros fue lo que empezó a marcar mi criterio", desvela.

"Allí viví el surgimiento de aquellos novilleros de los años 50, la rivalidad entre Chamaco y Bernadó, la Monumental como gran plaza de temporada y con un genio detrás como Pedro Balañá, el empresario que logró, entre otros hitos, que Manolete toreara 70 tardes en 8 años de alternativa", recuerda.

En 1962, Abella se marcha a vivir a Madrid, y allí descubre la otra Monumental, la de Las Ventas, "un escalón más con respecto a todo lo demás por afición, exigencia y criterio"

En esa etapa conoce al diplomático Ignacio Aguirre, ex secretario de Estado con UCD, tío de Esperanza Aguirre y, no menos importante, "un gran amante del toreo y mejor aficionado práctico", confiesa Abella.

"A Ignacio lo conozco en 1979, y con él empiezo a ir a tentaderos, a ganaderías, y allí comienzo a conocer a personajes como Victoriano Valencia, Paco Camino, Álvaro Domecq, Atanasio Fernández... Paso de ser un mero aficionado a adentrarme de lleno en este mundo tan maravilloso y tan singular desde dentro", remarca.

Además de su amor por los toros, Abella ha tenido la dicha de ocupar cargos de tremendo prestigio como los de director general en el Palacio de la Moncloa, asesor del gobernador en el Banco de España, director de relaciones institucionales de Televisión Española, Hispasat y Telefónica, director de la Fundación Real Madrid y asesor cultural de la Comunidad de Madrid.

Y como colofón a su trayectoria, en 2010, Esperanza Aguirre le propone ser director gerente del Centro de Asuntos Taurinos del gobierno autonómico, cargo que desempeñó hasta 2015: "Fue un trabajo soñado y la retirada perfecta".

Y es que, más allá de todo lo alcanzado en su vida, los toros para Abella lo han sido todo, de ahí sus otros libros: "Historia del toreo", "La influencia del lenguaje taurino en el coloquial", "De Manolete a José Tomás, una historia del toreo en España y México entre 1939 y 2007" o las biografías de Luis Miguel Dominguín, Paco Camino y José Tomas.

También los recuerdos de aquella faena de Paula al toro de Martínez Benavides, los siete en solitario de Paco Camino en el 70, la primera tarde de César Rincón en Madrid, su faena al toro Bastonito, las grandes tardes de gloria de Antoñete o la antología de José Tomás en Madrid en el 2008.