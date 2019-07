Alex Márquez: "Nos vamos de vacaciones con buen sabor de boca"

Sachsenring , 7 jul .- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), vencedor del Gran Premio de Alemania de Moto2 aseguró haber "trabajado muy bien" para afrontar las vacaciones "con muy buen sabor de boca".

"Tengo la sensación de que ha pasado un poco como en Le Mans, donde no éramos los más rápidos, veníamos de un cero y alguien nos ha recompensado por ese cero, así que estoy muy feliz", recalcó satisfecho el pequeño de los Márquez.

Márquez reconoció que "la victoria, aquí, no me la esperaba para nada, es un circuito que tenía apuntado como para pasarlo, por decirlo de alguna manera, porque siempre he perdido muchos puntos aquí respecto a los demás, pero hemos podido recuperar, así que eso me hace muy feliz y hay que seguir, pero el liderato sienta muy bien, sobre todo antes de ir de vacaciones".

El piloto de Estrella Galicia 0'0 explicó que los primeros entrenamientos no se le dieron muy bien pero luego dijo que tanto la moto como él se pusieron "a punto para el oficial" y que por eso "después ha venido todo rodado desde ese momento, pero sí que hasta ese punto estaba siendo un fin de semana difícil, duro, y me decía 'vaya, otro año acabando aquí mal, no puede ser'", recordó.

"Hemos sabido darle la vuelta, que es lo más importante, y si quieres ganar un título o por lo menos luchar por ello, habrá fines de semanas en los que la cosa se complicará y hay que estar muy hábiles", manifestó Alex Márquez.

Sobre el incidente con Lorenzo Baldasarri en Assen, Alex Márquez reconoció que "en Assen conseguir puntos habría sido muy importante, pero también en Jerez; son cosas del pasado, que nos reconfortan, aunque aquí no estábamos para ganar y alguien nos ha recompensado con esto".

"Ha sido complicado, pero confiaba en mí, me sentía fuerte, todo y que creía que había pilotos que estaban más fuertes, pero hemos sabido estar en el momento justo en el sitio adecuado para poder hacer esa escapada y que los otros se molestaran", destacó Márquez.

De sus rivales por el título, el piloto de Estrella Galicia 0'0 señaló a "Luthi, sobre todo para el campeonato, es muy bueno, es un rival contra el que sólo lo puedes perder; si te lías tú solo, él no va a fallar en ninguna carrera, y lo sabemos".

"Falló en Argentina y fue muy raro, pero va a acabar todas las carreras como pueda, y está a ocho puntos, será el rival más fuerte, y después hay pilotos como Augusto, Baldassarri, que en determinadas carreras serán muy rápidos, para el campeonato no lo sé, sobre todo en el caso de Augusto, que no sé si tiene la experiencia, y están Marini y Binder, que en las segundas partes son muy fuertes", enumeró el nuevo líder del mundial.