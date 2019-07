Alcalde de Madrid: el Orgullo se ha ido transformando en fiesta de exclusión

Madrid, 7 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado este domingo que en los últimos años la fiesta de inclusión del Orgullo se ha ido transformando "radicalmente en lo contrario, en una fiesta de exclusión de aquellos que no piensan como determinadas personas".

En una entrevista este domingo en la cadena Cope, Almeida ha respondido a una pregunta sobre el abucheo que sufrieron ayer miembros y simpatizantes de Ciudadanos en el desfile del Orgullo y que hizo necesario que la Policía les escoltara para abandonar el lugar después de permanecer bloqueados durante dos horas en el Paseo del Prado.

El grupo de Cs escucharon gritos como "fuera, fuera" y "esto es lo que pasa por liaros con los fachas".

El alcalde ha afirmado ante estos incidentes que "sería recomendable que los organizadores (del Orgullo) los condenaran de forma clara y contundente".

Almeida ha manifestado que "entre los propios colectivos gais se reparten carnés de buenos o malos en función de la ideología política".

Y ha añadido que después de que la "izquierda política" dijera que el Orgullo no se celebraría o que estaba "amenazado" con este equipo de gobierno, ahora él pregunta si la fiesta "no se ha celebrado con normalidad total, como otros años, y con el respeto del equipo de gobierno, un respeto -ha dicho Almeida- que no hemos tenido por parte de muchos participantes".

Según el alcalde, "si hay una ideología de la que vienen muchos de los que nos quieren excluir a los demás que ha castigado durísimamente la homosexualidad es la de la izquierda radical, el comunismo, que durante tantos años metió a los homosexuales en campos de concentración e hizo auténticas barbaridades con ellos".