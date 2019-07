La Virgen de Agosto, de Trueba, mención especial en Karlovy Vary

Karlovy Vary , 6 jul .- "La Virgen de Agosto", del español Jonás Trueba, y la actriz chilena Antonia Giesen, protagonista de "El hombre del futuro", han recibido hoy sendas menciones especiales del jurado del Festival de Karlovy Vary, donde la búlgara "The Father" ganó el Globo de Cristal a la mejor cinta.

"The Father" era una de las doce películas que competían por el Globo de Cristal en la sección oficial, entre las que se también se encontraban "La Virgen de Agosto" y la chilena "El hombre del futuro".

La película española había recibido, horas antes, el premio a la mejor película que otorga la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci).

Antonia Giesen criticó al recoger su galardón la falta de apoyos que recibe el cine chileno.

"En Chile cuesta cada día más hacer cine, no tenemos todos los apoyos que se requieren y las condiciones que necesitamos, y ante eso lo hacemos con mucho amor" declaró.

La actriz se ha estrenado en la gran pantalla con "El hombre del futuro", un filme que trata la reconciliación de un camionero (José Soza), con su hija (Antonia Giesen), quien reniega de su padre y no está dispuesta a perdonarle el poco tiempo que le dedicó en el pasado.

Esta cinta, la opera prima del director Felipe Ríos, es la primera producción chilena que participa en la sección oficial del festival checo, que se ha clausurado hoy.

La película "Lara", fue otra de las grandes triunfadoras de esta edición de Karlovy Vary, al recibir el Premio Especial del Jurado y la estatuilla a Mejor Actriz, que ha recaído en Corinna Harfouch, su protagonista.

La actriz estadounidense Patricia Clarkson fue homenajeada con un Globo de Cristal por su contribución extraordinaria al mundo del cine.

El jurado principal otorgó el premio al Mejor Director al holandés Tim Mielants, por su película "Patrick".

El galardón a Mejor Actor fue para el eslovaco Milan Ondrik, que formó parte del equipo del largometraje "Let There Be Light".

En la sección "East of the West", que cada año incluye películas de Europa del Este, la ganadora fue la producción rusa "The Bull", del director Boris Akopov.