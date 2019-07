Teunissen: "Me habría conformado con un quinto puesto"

(corrige titular)

Bruselas, 6 jul (EFE).- A sus 26 años, el holandés Mike Teunissen logró la más importante victoria de su carrera, un "sprint" en el Tour de Francia que se tradujo también en el maillot amarillo de líder de la carrera.

El ciclista del Jumbo partía para lanzar a su compatriota Dylan Groenewegen, pero una caída privó al mejor "sprinter" del momento de poder disputar la etapa.

"No podía creerlo, todo nuestro plan se había venido abajo. No veía a Dylan hasta que escuché que se había caído. Fue un momento extraño, porque todo el trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo se iba por la borda", dijo.

"Entonces me he dicho que tenía que disputar el 'sprint' porque si no el mejor del equipo acabaría en el puesto 25. Pero me habría conformado con estar entre los cinco primeros", agregó.

"Quizá por eso estaba muy tranquilo, no tenía nada que perder. He notado que (Peter) Sagan iba más lento que yo y he lanzado mi bicicleta sobre la línea de meta. Pero no sabía que había ganado", aseguró.

"En llegadas como esta (sin mucha organización a causa de las caídas) es cuando tengo mis oportunidades. En un 'sprint' normal, no tengo ninguna. Conozco bien mi nivel", indicó.

Teunissen aseguró que todavía no puede creerse que, además de la victoria de etapa, vaya a vestir el jersey de líder.

"Es una locura. Espero que Dylan pueda 'sprintar' en los próximos días. Estaré a su lado para ayudarle. Cuando le vea le preguntaré si le gusta el color de mi maillot. Espero que entienda la broma", señaló.