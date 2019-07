Riesgo, reciclaje y aventura en Samsung EGO

Madrid, 6 jul (EFE).- En la segunda jornada de la pasarela madrileña, los creadores noveles han mostrado sus nuevas colecciones con el objetivo de abrirse camino en la industria textil y captar la atención de compradores y quién sabe si también de estrellas del cine o de la música, con la mirada puesta en el reciclaje.

El alicantino, Domingo Rodríguez, Domennico, ha sido el ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent con una colección de costura cuidada y unos "looks" llamativos.

Lady Gaga, Aitana o Rosalía ya han lucido sus propuestas sobre el escenario, pero tiene muy claro hacia dónde dirigir su marca, con pausa, sin pretensiones, pero con paso firme.

"Estoy feliz de estar aquí", dice el diseñador sin dejarse deslumbrar por los focos del éxito por la repercusión mediática. "La experiencia me ha servido para conocer mejor el mundo del espectáculo y ganar seguidores", comenta desde el respeto y demostrando pasión por la moda.

"Dedico muchas horas a Instagram" una plataforma de la que se alimenta de una manera artística, de la que absorbe tendencias de Six N. Five o Antoni Tudisco, o las imágenes de los avatares virtuales "con un estilo muy potente, de cuya paleta cromática me he nutrido", dice a Efe el diseñador.

Harajuku, la zona de Tokio donde el "street style" más moderno se desgaja en cada esquina es otro de los campos de inspiración para crear siluetas románticas que calza con deportivas de estilo ochentero, a las que ha incorporado una plataforma para darle un toque "brutalista".

Domennico, que empezó en una peletería, sigue siendo fiel a la piel de pelo natural y a la napa para crear laminados. Utiliza tejidos vanguardistas como el plástico olográfico reforzado con punto, un "tejido de lujo" que refuerza con punto en su interior para que la "estructura tenga más forma".

Piezas con volumen, tanto en cuerpo como en hombreras, trabajadas en tul, pero también jacquares con hilo de lurex, gabardinas plastificadas, organza técnica o telas reflectantes componen un rico juego de texturas con los que crea vestidos, pantalones, y hasta un traje de novia.

Es una colección dirigida a una "mujer madura y ambigua", comenta el diseñador, que pese a su juventud, 24 años, tiene muy claro que anticipar objetivos no es su meta.

Con la intención de hacer de la moda un concepto sostenible, Becomely ha rebuscado entre los tejidos de grandes almacenes de España y Europa, y a partir de ellos ha confeccionado una propuesta en la que mezcla un "estilo infantil con estética vintage" y complementos en 3D.

Con textiles dispares, Quique Vidal consigue dar estructura a una colección en la que predominan los materiales naturales como algodones y sedas. Cortes "baby dooll" en vestidos con la costura sabiamente camuflada, mangas farol en amplias camisolas que combina con "shorts", en una colección de mujer, en la que empieza a abrir brecha en moda masculina con dos propuestas para hombre.

La misma línea sostenible es la que sustenta la colección Wastaholic, que desembarca por primera vez en la pasarela con una propuesta en la que utiliza telas en "desechadas" de escuelas de diseño y tejidos de muestras a partir de la cuales ha creado unos "nuevos básicos".

Inkruch utiliza su colección sin "género" para realizar una reflexión sobre el consumismo de moda "innecesario" al que estamos "sometidos" y el vacío que eso supone lo materializan en círculos en camisas, pantalones. Una estética minimalista en el que prima "la calidad ante la cantidad".

La reflexión sobre la "adicción" a vivir pegados a un smartphone y la necesidad de retrasmitir todo a través de un "selfie" son los ejes sobre los que la gallega Amara Caruncho, de Coconutscankill, refleja una generación, con una estética punk y siluetas que se ciñen al cuerpo en punto de algodón, denim y tul.

El primer desfile de la mañana lo abrió Alaska, ganadora del Samsung EGO Innovation Proyect con un proyecto donde la tecnología se fusiona con la moda con accesorios vanguardistas.

Por primera vez en Ego han desfilado dos firmas moda extranjeras, a cargo de dos jóvenes diseñadoras, Venicew de Nueva York, con una colección en lino y Di Petsa, de Londres, con una colección provocadora.

Cerró el día Mariam Gvasalia, la diseñadora de Georgia que ha visitado la pasarela madrileña tras ganar el premio al talento emergente en la pasarela de su país.