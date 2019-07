La Justicia deniega al PSOE la suspensión de moratoria de Madrid Central

Madrid, 06 jul (EFE).- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha denegado la paralización de las medidas cautelarísimas solicitadas por el partido socialista sobre la moratoria de multas de Madrid Central y da cinco días al Consistorio para que "alegue lo que estime oportuno".

Esta decisión contrasta con la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid que aceptó el recurso de Ecologistas en Acción y Greenpeace de reactiva las multas como medida cautelar "provisionalísima" y de "inmediato cumplimiento", al tiempo que da al Ayuntamiento un plazo de tres días para alegar por escrito "lo que estime procedente".

El magistrado del número 7, Carlos Sánchez, dictamina en el auto emitido ayer al que ha tenido acceso Efe, en referencia al recurso presentado por los socialistas el pasado jueves alegando que la aplicación del artículo 247 de la ordenanza era un "trampantojo jurídico".

En dicho auto afirma que no se justifica la demanda "sin oír a la Administración", además de que "no se justifica que exista una necesidad perentoria tan grave por la que no se pueda esperar unos días para que el Ayuntamiento pueda hacer alegaciones sobre la suspensión" y así tomar una decisión "con los argumentos de ambas partes".

El Juzgado da un plazo al cogobierno del PP y Cs de cinco días para presentar alegaciones y se afirma que "no se producirán daños irreparables" por mantener el vigor la decisión municipal de aplicar una moratoria de multas en la zona de bajas emisiones del distrito Centro.

Resaltan que las pruebas presentadas por el PSOE no aportan la "necesidad de resolver de inmediato" e insisten en que dada la "innegable transcendencia" de la medida es "prudente" tomar en consideración los argumentos de los que disponga el Ayuntamiento de la capital.