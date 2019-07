Domingo, 7 de julio de 2019

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cod: 11347523 y otros)

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cod: 11456379 y otros)

SANFERMINES 2019 -Pamplona- Pamplona celebra el día grande de los Sanfermines con el primer encierro de las fiestas y la procesión en honor a San Fermín como actos principales.

(foto) (vídeo) (audio)

DESTRUCCIÓN ARMAS -Madrid- Más de 430.000 escopetas, pistolas, navajas o artilugios ilegales incautados a delincuentes o sin dueño después de que nadie haya pujado en subastas acaban en el horno. La Guardia Civil se encarga de que el único rastro que quede de estas armas sea ver el hierro fundido en alcantarillas o en material de construcción.

(foto)

JUSTICIA FEMINISMO -Barcelona- La magistrada Carla Vallejo, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España y una de las principales impulsoras del feminismo en la justicia, defiende en una entrevista con Efe que la justicia debe ser innovadora cuando se ponen derechos en jaque como la libertad sexual de las mujeres.

EDUCACIÓN IDIOMAS -Madrid- El número de alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ha descendido casi un 9 por ciento entre 2016 y 2018, y la bajada de las matriculaciones ha afectado a todas las lenguas ofertadas excepto al japonés y al finés, así como a las cooficiales euskera, gallego y valenciano.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cod: 11214301 y otros)

HIPOTECAS VERDES -Madrid- La financiación sostenible despega en España y con ella las hipotecas verdes, un producto poco conocido que vincula el tipo de interés a la calificación energética del inmueble y ofrece préstamos más baratos, ya sea para promover una obra nueva o para reformar inmuebles ya construidos.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cod: 5673415 y otros)

SEMANA NEGRA -Gijón- La periodista y escritora Berna González Harbour mantiene un encuentro con la prensa en la Semana Negra de Gijón para hablar de "El sueño de la razón", la cuarta novela protagonizada por la comisaria María Ruiz.

(foto)

BON JOVI -Madrid- Seis años después de su último espectáculo en España, la banda de rock Bon Jovi vuelve a Madrid con un concierto dentro de su gira "This house is not for sale" que acogerá el Wanda Metropolitano, y que será el tercero en este recinto tras las actuaciones de Bruno Mars y Iron Maiden.

(foto) (vídeo)

FASHIONWEEK MADRID -Madrid- El dúo creativo Ailanto abre esta mañana la tercera jornada de desfiles en MBFWMadrid, al que seguirán las propuestas de Andres Sarda y Angel Schlesser, para continuar por la tarde con Brain&Beast, Dolores Cortés y Juan Vidal.

(foto) (vídeo)

CRÓNICAS

--------

FESTIVAL ALMAGRO -Almagro (Ciudad Real)- Delante, dos actores. Detrás, tres espectadores. Ese es todo el elenco y público que permite el teatro en coche que el Festival de Almagro ha organizado para representar un montaje "on road" de "El perro del hortelano", media hora de espectáculo que verán 120 personas en 40 pases hasta el 28 de julio.

PALOMO SPAIN -Madrid- ¿Quién es Palomo Spain?, interrogante que se desgrana en "Boys, some girls and other cookies", el documental que se presenta dentro de la pasarela de moda madrileña y que aborda el universo de Alejandro Gómez Palomo durante la presentación de la colección "1916" en Nueva York. Por Carmen Martín.

(foto)

ARTE VERANO -Madrid- Los museos españoles han preparado una completa programación estival: de la exquisita costura de Balenciaga a la restauración de "La Anunciación" de Fra Angélico o la reapertura de Chillida Leku en País Vasco. Por Celia Sierra.

FESTIVAL GUITARRA -Córdoba- La cantautora manchega Rozalén, una de las artistas más personales y auténticas del pop español e importante activista social, desembarca en el Festival de la Guitarra de Córdoba para presentar su último trabajo "Cuando el río suena...". Por Javier Collantes.

(foto)

EFE

srm

Redacción Efe Nacional

(34)913 467 186

nacional@efe.com