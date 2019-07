Toro Fernández, "muy motivado" para igualar los goles de Maxi Gómez

Vigo, 5 jul (EFE).- El delantero uruguayo Gabriel "Toro" Fernández afirmó este viernes estar "muy motivado" para igualar la cifra de goles que consiguió su compatriota Maxi Gómez con el Celta de Vigo, al que llega tras destacar en el Peñarol.

"Tenemos un parecido. Maxi también es corpulento, grande. Mi sistema de juego es parecido. Tengo bastante movilidad y si Dios quiere haré goles", comentó durante el acto de su presentación, en el que estuvo acompañado por el ex futbolista Borja Oubiña, integrante de la dirección deportiva del Celta.

El atacante charrúa, que ha firmado un contrato por cinco temporadas, espera adaptarse "rápido" al fútbol europeo, el cual nota "un poco más rápido" que el sudamericano.

"Estoy muy motivado para poder igualar los números de Maxi. Nada me lo impide, lo tengo todo en mis manos. Ahora depende de mí mismo", insistió el Toro Fernández, que compartirá vestuario con su compatriota Lucas Olaza, con el que viajó el pasado jueves desde Uruguay.

"Estuvimos conversando un poco. Le pregunté por los compañeros y me dijo que todo muy bien. También me habló de la ciudad, me dijo que era linda y no es como allí, que a veces vas caminando y la gente es un poco 'estorbosa'. Aquí todo es más tranquilo. Ahora debo pensar en entrenar y jugar", manifestó.

El nuevo delantero del Celta no quiso marcarse una cifra de goles para su estreno en el fútbol español, pero sí prometió "trabajo" y darlo "todo" en cada partido.