Santi Mina muestra su deseo de regresar al Celta, su "casa"

Pontevedra, 5 jul (EFE).- El delantero del Valencia Santi Mina mostró este viernes su deseo de regresar al Celta de Vigo para disfrutar de los minutos que no tuvo en Mestalla, por eso confía en que las negociaciones entre ambos clubes para cerrar su traspaso se cierren "cuanto antes"

"Todo el mundo sabe que estoy a punto de venir al Celta pero no está hecho porque en el fútbol pueden dar muchas vueltas. Ahora mismo pertenezco al Valencia, pero está claro que hay un interés muy fuerte del club donde he jugado toda mi vida, que es el Celta. Esperemos que al final se resuelva de la mejor forma posible para mí y para el club", declaró a la Televisión de Galicia (TVG).

Mina visitó esta mañana a los niños que participan en el Campus Denis Suárez, y allí reconoció que una delantera Iago Aspas-Santi Mina-Denis Suárez "pinta muy bien", aunque tiene claro que todos ellos tendrían que ganarse el puesto en el once de Escribá porque "el nombre no te asegura nada".

"Tengo una buena relación con Aspas, siempre hemos mantenido el contacto. Sé el cariño que él me tiene. Eso y la grandeza con la que yo siempre lo veo ayudará a que pueda acabar en el Celta", respondió al ser cuestionado por si el internacional español lo había llamado para convencerlo de su regreso a Balaídos.

Mina, además, no cree que cambiar el Valencia, que disputará la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, por el Celta sea dar un paso atrás.

"He jugado Champions, he ganado un título con el Valencia y he marcado goles en Champions, pero al final un futbolista lo que quiere es jugar, salir todos los domingos al césped y darlo todo. Y el interés que está mostrando el Celta por mí es grandísimo. Esa es mi casa, si he llegado al Valencia ha sido gracias al Celta. Si al final se dan las cosas lo daré todo para demostrarle que no se han equivocado", declaró.