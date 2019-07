Sábado, 6 de julio de 2019

(Corrige el envío anterior de previsiones con la clave NA5330)

MANIFESTACIÓN -Madrid- Bajo el lema ?Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria! Por una ley estatal?, miles de personas recorrerán las calles de Madrid en la manifestación del Orgullo 2019, en la que el colectivo LGTBI también advertirá a la ultraderecha de que no permitirá la reversión de sus derechos.

DERECHOS -Madrid- Ocho de cada diez personas trans no tiene trabajo y la búsqueda de un empleo se convierte en una verdadera pesadilla para este colectivo ,que tiene que ir con la ley en la mano para defender sus derechos, especialmente si son mujeres, migrantes o su DNI no registra el cambio de nombre.

SANFERMINES 2019 -Pamplona- Los Sanfermines 2019 comienzan con el lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona a cargo de la banda de música municipal La Pamplonesa

PARTIDOS PACTOS -Madrid- La llegada de Vox al escenario político ha trastocado la estrategia de pactos con PP y Cs. Las mesas a tres no despegan, la foto del trío resta puntos y los documentos firmados, que evidencian acuerdos en la sombra, no aparecen salvo alguno publicado en las redes o exhibido 'in extremis' en una rueda de prensa.

CRIMINALIDAD INVESTIGACIÓN -Madrid- Ya ha contribuido a resolver dos casos de abusos sexuales y ha sido uno de los factores determinantes para condenar a sus autores. Es la identificación a través de los pliegues de la articulación interfalángica proximal en el dorso de la mano, es decir, de los nudillos, en la que la Guardia Civil es pionera.

UIMP HONORIS CAUSA -Santander- El bangladeshí Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 y considerado el "banquero de los pobres", es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

SEMANA NEGRA -Gijón- Los ilustradores Alexandra Ramírez, directora de Viñetas con Altura, el más importante e internacional encuentro de creadores de cómic en Bolivia, y José Campoh, responsable del festival colombiano Calicomix, participan en un encuentro con la prensa en la Semana Negra de Gijón.

FESTIVAL ALMAGRO -Almagro (Ciudad Real)- "Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato", dice Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora del barroco mexicano a la que la bailaora Carmen Cortés homenajea en el espectáculo que estrena el Festival de Almagro y en el que recuerda que lo que ella denunciaba hace 400 años "pasa aún ahora".

FASHIONWEEK MADRID -Madrid- El talento joven sube sus propuestas a la pasarela dentro de Samsung EGO, donde desfilarán por primera vez, dos creadores internacionales, VeniceW y DiPetsa, junto a Alaska Accesorios, Becomel, Inkrush, Coconuscankil, Wastaholic, Domennico y Marian Gvasalia.

SEGURIDAD BARCELONA -Barcelona- "Hartos" de la inseguridad en Barcelona, ciudadanos de a pie de diferentes colectivos, entre ellos Tito Álvarez, el líder de los taxistas de la ciudad, han decidido impulsar 'Salvalona', un movimiento "de presión" para exhortar a los políticos a adoptar medidas urgentes contra esta problemática.

ENTREVISTAS

SENTENCIA MANADA -Pamplona- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado, cuando se cumplen tres años de la violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, que la víctima de la agresión sexual sufrió un castigo añadido por la gran repercusión mediática del caso.

JOSE MARÍA POU -Mérida- El actor José María Pou, que representa estos días en Mérida la obra "Viejo amigo Cicerón", cree que el hombre actual está más conectado que nunca pero también está "más solo que nunca", por lo que necesita el "consuelo y la compañía" que aporta el teatro.

JARAMAR SOTO -Almagro (Ciudad Real)- La mexicana Jaramar Soto, ganadora de un Grammy por su disco de canciones sefardís, estrena hoy mundialmente en el Festival de Teatro de Almagro "No acabarán mis flores. Mestizaje", poemas de amor ensartados en el "el hilo invisible" que une América y España, explica la artista en una entrevista con Efe.

BIODIVERSIDAD GORILAS -Madrid- La primatóloga Dian Fossey se convirtió en "icono popular" y "heroína del conservacionismo" tras su asesinato pero "mucha gente que recuerda su legado, desconoce su carácter tenaz y sufridor" así como su lado oscuro, ha explicado a Efe Pedro Cáceres, autor de una nueva biografía sobre ella.

CRÓNICAS

KYLIE MINOGUE -Barcelona- La cantante australiana Kylie Minogue es la gran protagonista del último día del festival Cruïlla de Barcelona, donde presentará las canciones de su último disco Golden y algunos de sus hits más conocidos, en una jornada en la que también actuarán grupos como Love of Lesbian y Dorian.

FESTIVAL PERALADA -Peralada (Girona)- La hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Charlotte, convertida en la actualidad en actriz de prestigio y cantante cotizada en festivales 'indies', muestra mostrado este sábado en Peralada su mundo interior, sacudido con la muerte de su padre y su hermana y volcado en el disco "Rest

ORGULLO 2019 LITERATURA -Madrid- Nunca subestimemos a los niños, este es el mensaje que muchos autores lanzan a la sociedad con el objetivo de contribuir a educar en la diversidad sexual a los más pequeños, esos seres bajitos que ahora cuentan con "El granjero y el veterinario", una historia sencilla de dos hombres que se quieren. Por Pilar Martín.

HISTORIA ARQUEOLOGÍA -Sevilla- Un tramo de la entrada en la romana Hispalis (Sevilla) de la Vía Heraclea (primera mitad del siglo I a. de C.), por la que entró en la ciudad Julio César, ha sido hallado en la excavación de un solar junto a la ronda histórica de Sevilla, en La Florida, ha dicho a Efe el arqueólogo Miguel Ángel de Dios.

