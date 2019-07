Rins asegura haber concluido la jornada "con buenas sensaciones"

Sachsenring , 5 jul .- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), segundo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de MotoGP dijo haber acabado la misma "con muy buenas sensaciones".

"Una vez más hemos empezado en buena forma y hemos tenido la posibilidad de probar un poco todos los neumáticos, que era la intención del viernes, y estoy un poco sorprendido de cómo funciona el duro, ya que no me esperaba que fuera tan bien a una vuelta rápida, así que habrá que analizarlos bien pues es posible que el domingo llueva y habrá que tener muy claro con qué salimos", reconoció el piloto de Suzuki.

Rins dijo sentirse muy cómodo pues "simplemente estoy disfrutando encima de la moto, no he cambiado nada, ni en mi preparación física y como son circuitos que me gustan y me lo paso bien sale el tiempo".

"El objetivo es estar en primera línea pero hemos de estar alerta porque esto es MotoGP y si me descuido puedo acabar el undécimo o duodécimo y no puedo bajar la guardia; una buena posición para mañana sería primera o segunda fila", explicó Rins.

Rins restó importancia al hecho de que Márquez haya dominado siempre en Alemania al destacar que "no es un robot, así que se puede ganar y Austin es una prueba de ello", pues desde el punto de vista del piloto de Suzuki "al final es un circuito más en el cuál él ha sido fuerte; no sé todo el pasado, no sé si ha salido y ha ganado con una clara diferencia o se han ido cayendo otros pilotos, pero al final es una persona y por lo tanto es batible".