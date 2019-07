Prejuicios y falsedades sobre el Orgullo y el movimiento LGTBI

Madrid, 5 jul (EFE).- El inicio de las celebraciones anuales del Orgullo y la irrupción de Vox en el panorama político han reavivado en las redes todo tipo de prejuicios y falsedades sobre el colectivo LGTBI y la propia organización de esta marcha festiva y reivindicativa en la capital de España.

Estas son algunas de las ideas preconcebidas que circulan en Twitter y el resto de redes con ocasión del Orgullo LGTBI Madrid 2019:

SANIDAD ALERTA DE QUE EL ORGULLO DISPARARÁ EL VIH

Es falso que el Ministerio de Sanidad haya alertado de que el VIH se disparará en Madrid durante el Orgullo LGTBI que se celebra este sábado, como se ha difundido en las redes a raíz de un titular del portal Mediterráneo Digital.

Fuentes de Sanidad consultadas por Efe niegan esa supuesta alerta y precisan que lo que ha hecho el ministerio es poner en marcha una campaña de concienciación y prevención contra el VIH y el resto de infecciones de transmisión sexual (ITS), que incluye la donación de 60.000 kits con preservativos más lubricante para su reparto gratuito durante la manifestación del Orgullo.

En el marco de la campaña, la directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, Julia del Amo, ha difundido en Twitter, en nombre del Plan Nacional sobre el Sida, un mensaje de bienvenida -en español e inglés- al "millón de personas de todo el mundo" que han acudido a Madrid para el Orgullo, en el que aconseja el uso de condones para evitar el contagio y la transmisión de las ITS.

De forma más detallada, Sanidad ha publicado además un documento de recomendaciones para los asistentes al Orgullo en el que, bajo el epígrafe "Información sobre los riesgos asociados a la participación en el evento", informa de que los últimos datos (de 2016) recogen 3.353 nuevos casos de VIH en España (el 83,9 % de ellos hombres) y reflejan que el principal modo de transmisión (un 53,1 %) fue a través de contactos homosexuales.

Los mensajes difundidos en redes atribuyen también la supuesta alerta al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), institución que no ha elaborado ningún documento específico ante el Orgullo 2019 en Madrid, aunque sí lo hizo en 2017.

Con ocasión del World Pride Madrid 2017, el ECDC difundió una evaluación de los riesgos de brotes y enfermedades transmisibles durante el festival, en el que advertía de que, para enfermedades transmitidas por vía sexual, el riesgo se había tipificado como "de moderado a alto".

EL ORGULLO NO DEFIENDE DERECHOS, SINO INTERESES POLÍTICOS

Todos los partidos tienen libertad para sumarse "en igualdad de condiciones que el resto de entidades" a una marcha que "simboliza la libertad y la igualdad de derechos" del colectivo LGTBI, explican fuentes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb), coorganizadora del Orgullo.

Es "una herramienta política que responde a la desigualdad y a las discriminaciones" que sufre el colectivo LGTBI, añade la Felgtb sobre esta emblemática celebración.

A las acusaciones de Vox, con afirmaciones como que el Orgullo supone una "imposición ideológica" al servicio de "grupos de presión dedicados a enfrentar a la sociedad para ganar poder y recibir subvenciones", se ha sumado en esta edición la polémica por el veto del Colectivo LGTB+ de Madrid (Cogam) a la participación de PP y Cs en la cabecera y en una carroza.

Cogam, una de las entidades fundadoras de la Felgtb, excluyó este año de la cabecera a las dos formaciones por no haber firmado el decálogo de medidas que defiende el colectivo madrileño, cuyo primer punto obliga a "no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar".

La Felgtb puntualiza sobre esta polémica: "Como en cualquier manifestación, todos los partidos tienen libertad para sumarse a pie", pero "encabezar una marcha que grita 'Ni un paso atrás' y simboliza la libertad y la igualdad de derechos del colectivo mientras empodera a aquellos que quieren volver a privarnos de los pocos derechos que hemos alcanzado son cosas incompatibles".

El Orgullo "tiene que ver con los derechos humanos, empodera a las personas LGTBI para reivindicar sus derechos y las libertades que se les niegan, así como el uso del espacio público del que a menudo se les excluye", recalca la organización, antes de añadir: "Tener visibilidad es fundamental, porque lo que no se nombra no existe".

La federación trabaja con las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para conseguir la inclusión de medidas encaminadas a la igualdad, subraya en el apartado de Transparencia de su sitio web.

TENER PADRES GAIS ES MALO PARA LOS NIÑOS

Está científicamente demostrado que la estructura familiar de los padres, su orientación sexual, no condiciona en absoluto el desarrollo y el bienestar psico-emocional de los hijos o hijas, explica a Efe la psicóloga Ana Gómez Arias, especializada en diversidad sexual y asesora del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para esa materia.

Esta experta recuerda que así lo confirma "un número amplísimo" de trabajos de investigación realizados desde los años 70, en aquella época fundamentalmente en EEUU e impulsados por la Asociación de Psicología y Psiquiatría (APA), en un momento en que se denegaba la custodia a madres lesbianas por este prejuicio.

En España, este tipo de estudios comenzaron en 2002 -la propia Gómez Arias colaboró con el primero de ellos- y todos ellos coinciden en sus conclusiones: Es completamente infundado que el hecho de tener padres homosexuales o madres lesbianas genere en los hijos algún tipo de problema psico-emocional, de orientación afectivo-sexual o de identidad o roles de género.

En el mismo sentido que las numerosas investigaciones sobre la materia se han pronunciado la OMS y todas las organizaciones profesionales de la especialidad, entre ellas el Consejo General de la Psicología de España, que hizo público un documento el pasado 28 de junio, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, para apoyar a este colectivo frente a los prejuicios y la discriminación.

"Es un tema universal, no ideológico", advierte Gómez Arias, quien argumenta que la única protección que necesitan los niños y niñas criados por personas con diversidad sexual es la que les defienda del riesgo de discriminación o acoso que puedan sufrir en su entorno por culpa de los prejuicios.

HOMOSEXUALIDAD Y ABUSO DE MENORES

No hay ninguna evidencia científica que relacione homosexualidad con pederastia. Es más, cuando hay datos estadísticos sobre pedofilia, los mayores porcentajes corresponden a abusos cometidos por varones contra menores de sexo femenino.

Hay varios estudios que prueban que no existe relación entre la homosexualidad y la pedofilia. De hecho, se ha demostrado que la atracción erótica que heterosexuales y homosexuales sienten hacia menores de edad es similar.

Así, una investigación publicada por The Journal of Sex Research sobre las preferencias eróticas de género y edad reveló que los hombres homosexuales no sienten una atracción mayor hacia los niños que los hombres heterosexuales hacia las niñas.

No hay base científica para afirmar que los hombres gays o bisexuales tengan más tendencia que los heterosexuales a abusar de menores, explica el profesor de Psicología de la Universidad de California en Davis Gregory Herek.

La psicóloga Ana Gómez Arias subraya que la acusación de pederastia ha sido "uno de los prejuicios más terribles" que ha sufrido el colectivo gay a lo largo de la Historia y, aunque ya "se ha superado en la sociedad española", todavía "hay profesores que no se atreven a verbalizar libremente su orientación sexo-afectiva" por miedo a ser percibidos como potenciales pederastas.

"Es un discurso que siempre ha estado latente" y, en ocasiones, grupos vinculados a determinadas ideologías lo hacen aflorar, cuando es un miedo que "no cuenta con un solo dato" que lo respalde.

EN EL ORGULLO LGTBI HAY ACTOS SEXUALES EXPLÍCITOS EN LA CALLE

Así lo aseguraba recientemente la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

"Los madrileños no tenemos por qué ver fiestas en las que se denigre la dignidad de la persona y que se exhiban de formas poco decorosas y se hagan actos sexuales explícitos en la calle, en horario diurno", dice la dirigente ultraderechista en una entrevista con La Contra TV.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que se haya presentado ninguna denuncia relacionada con prácticas sexuales explícitas durante las celebraciones del Orgullo.

Tener sexo en la calle se considera una infracción leve cuando atenta "contra la libertad e indemnidad sexual" o se realiza mediante una "exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal", según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Además, el Código Penal recoge como un delito de exhibicionismo el de protagonizar "actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección", y es castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

FUENTES:

- Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

- Recomendaciones Sanitarias para asistentes a la celebración del Orgullo LGTBI en Madrid. Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA.

- Evaluación de riesgos de enfermedades transmisibles durante el World Pride Madrid 2017. Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

- Artículo científico "Heterosexualidad, homosexualidad y edad erótica de preferencia". The Journal of Sex Research. 2008.

- Artículo científico "Hechos sobre homosexualidad y abuso a menores". Sitio web de la Facultad de Psicología de la Universidad de California en Davis.

- Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Código Penal.

- Posicionamiento del Consejo General de la Psicología de España (COP) con motivo del Día Internacional de la Liberación Sexual o del orgullo LGTBI. 28 de junio de 2019.

- Psicóloga Ana Gómez Arias, especializada en diversidad sexual y asesora en esta materia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

- Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb).