Lambán dispuesto a ceder a Podemos áreas de gestión, pero no consejerías

Zaragoza, 5 jul (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, ha pedido hoy madurez a Podemos para desbloquear el apoyo a su investidura y se ha mostrado dispuesto a que el PSOE sacrifique sus pretensiones en la ocupación de espacios de gestión, aunque no consejerías.

"Estamos dispuestos a gestionar menos áreas, menos espacios de gobernanza de lo que hemos hecho en la anterior legislatura", ha dicho Lambán antes de presidir una reunión del grupo parlamentario socialista en respuesta a Podemos, que por ahora descarta apoyar su investidura al afirmar su portavoz, Maru Díaz, que el PSOE pretende que les den el gobierno "gratis" y que no se respeta el peso de sus cinco diputados.

Lambán no ha concretado de qué áreas de gestión podría encargarse Podemos, pero ha apuntado que deberían aclarar cuáles son de su interés, y ha reprochado a esta formación que invierta el orden de sus prioridades, porque los cargos eran secundarios y las únicas líneas rojas que puso para sentarse a negociar fue no repetir las elecciones e impedir un gobierno de derechas.

Sin fecha para la investidura y sin los apoyos suficientes para que salga adelante, ya que necesita 34 votos y, según Lambán, tiene cerrados 30 (los 24 votos del PSOE, los 3 del Partido Aragonés y los 3 de Chunta Aragonesista) y a punto de lograr uno más de IU, los cinco de Podemos son imprescindibles, y por tanto les ha pedido "realismo" y "madurez política".

Ha advertido a la formación morada de con su actitud de bloqueo da "esperanza" a la derecha cuando no debería dejar pasar la oportunidad que brinda el PAR -que ya ha firmado un acuerdo de Gobierno con el PSOE- para que haya un gobierno que ponga en marcha políticas progresistas, desde la moderación, en todos los asuntos que han sido "bandera" de Podemos.

No obstante, ha admitido que Podemos tiene razón porque los gobiernos no se regalan y tienen derecho a participar en la gobernanza de la comunidad, pero al tiempo debe tener "sentido práctico" y comprometerse con los ciudadanos, y asumir que para el PAR su presencia en el Consejo de Gobierno no es posible.

Eso no quita que Podemos exija respeto a lo que representa, y por tanto pueda tener participación en un control efectivo del Gobierno. Así, para Lambán son perfectamente compatibles las exigencias del PAR y de Podemos y encontrar un equilibrio en la presencia de todas las fuerzas entre el Consejo de Gobierno y la administración autonómica en su conjunto.