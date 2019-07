El fichaje de Mirotic "está avanzado" pero "no cerrado", anuncia Bartomeu

Barcelona, 5 jul (EFE).- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habló este viernes sobre el interés del club azulgrana en fichar al ala-pívot Nicola Mirotic, hasta este año jugador de los Bucks de Milwaukee de la NBA, y desveló que su contratación está encarrilada.

"Confirmar el fichaje no puedo, pero nos quedan algunas cosas. No se puede confirmar. Puedo adelantar que está avanzado, pero cerrado no está", explicó el máximo mandatario de la entidad catalana en una conferencia ante los medios en el Auditori 1899 del Camp Nou.

El Barcelona está creando un proyecto ambicioso para su sección de baloncesto con vistas a la próxima temporada. En los primeros días de mercado, el club ya ha fichado a los estadounidenses Cory Higgins y Brandon Davies, además de haber renovado a dos puntales del equipo: Víctor Claver y Thomas Heurtel.

El presidente, satisfecho por esos primeros movimientos de la sección de baloncesto, se mostró optimista respecto a la respuesta de la afición. "Tendremos un Palau Blaugrana lleno porque el equipo está creando unas grandes expectativas", se aventuró Bartomeu.