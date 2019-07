Djokovic: "Es una sorpresa que no quede ningún top 10 en mi lado del cuadro"

Londres, 5 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic afirmó este viernes que es una "sorpresa" que no quede ningún jugador top 10 en su lado del cuadro, pero advirtió que su actitud no cambiará por lo alto o bajo que sea el ránking de su siguiente oponente.

"Es una sorpresa que no haya ningún top 10 en mi lado del cuadro. Al mismo tiempo, respeto todo aquel que ha ganado a estos cabezas de serie. Mi actitud respecto a mi próximo oponente no va a cambiar porque su ránking no sea tan alto como el de otro", explicó el serbio, que este viernes eliminó al polaco Hubert Hurkacz.

Djokovic, que busca su quinto título en Wimbledon, se medirá en la siguiente ronda con el francés Ugo Humbert, que derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Le he visto un poco en Roland Garros y en el último US Open. Le he podido ver también en el primer set con Felix. Buen servicio, muy explosivo y es un jugador muy dinámico. Es alto y tiene un buen juego desde la línea de fondo, un revés plano muy sólido. Es un todoterreno", reflexionó Djokovic. que volverá a la pista este lunes.