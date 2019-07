Activistas LGTB piden a la UE más contundencia contra países que discriminan

Madrid, 5 jul (EFE).- Activistas LGTB pidieron este viernes a la Unión Europea (UE) medidas más contundentes para proteger a las minorías sexuales de la discriminación debido al crecimiento del discurso de odio, motivado por el alza de los grupos de ultraderecha.

En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos organizada por Madrid Summit en la oficina del Parlamento Europeo en España, líderes sociales y políticos europeos advirtieron sobre el aumento de la intolerancia en naciones como Italia, Hungría y Polonia y otros países de Europa del Este.

El italiano Yuri Guaiana, cosecretario en Europa de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), propuso un mecanismo para sancionar a los países de la UE que promuevan la homofobia.

El activista argumentó que debería restringirse el acceso a fondos europeos a los gobiernos que implementen medidas contra la diversidad sexual, como son las normas contra de la "propaganda gay" aprobadas por algunos países comunitarios del centro y este de Europa.

"Es algo que, como países europeos, necesitamos considerar porque es inaceptable que nosotros mismos violemos nuestros principios. ¿Qué credibilidad podemos tener en el exterior si nosotros no respetamos nuestros propios derechos y leyes?", declaró a Efe.

Tras las pasadas elecciones europeas, Guaiana exhortó a los nuevos representantes y responsables políticos de la UE a apoyar a las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos y a proteger a las minorías sexuales, lo que podría ayudar a contrarrestar la influencia del populismo conservador de Rusia, argumentó.

Además, consideró que es esencial que la UE adopte una política con sus vecinos, como Europa del Este y el Norte de África, para descriminalizar la homosexualidad y acabar con la persecución de las personas LGTB.

La polaca Magda Dropek, representante de la Asociación Queer May y la Fundación Equality, alertó sobre los grupos extremistas que usan a las minorías sexuales como chivos expiatorios, de la misma manera que estigmatizaron a los refugiados.

"Los políticos o la gente de extrema derecha no es lo que me da más miedo. Lo que más me asusta son los políticos europeos que tienen tantos deseos de ganar que se vuelven más conservadores porque creen que eso es lo que quiere la sociedad y sacrifican los derechos LGTB", recalcó.

La eurodiputada española Susana Solís, del grupo liberal Renovar Europa (RE), prometió trabajar para destrabar la directiva europea contra la discriminación.

"Tenemos que usar el altavoz del Parlamento Europeo para poner en evidencia todos esos déficits de libertades que hay todavía en Europa. A nosotros nos duelen mucho todavía las agresiones y el discurso de odio en países como Hungría", manifestó.

La situación en Europa es "preocupante" y debe haber unidad para defender los derechos LGTB, coincidió la europarlamentaria socialista hispanoargentina Mónica Silvana González.

María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, criticó la desigualdad de realidades dentro de la UE, pues algunos de los últimos países en incorporarse, como Bulgaria, Letonia, Lituania, Croacia, Hungría y Polonia, han aprobado leyes para prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo, que es legal en otros, como España.

Y lo relacionó con la falta de directivas y de capacidad legislativa europea sobre estos asuntos.