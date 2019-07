Rozalén y La Casa Azul presiden la primera jornada del Festival Portamérica

Santiago de Compostela, 4 jul (EFE).- El festival de música y gastronomía Portamérica, que repite en Caldas de Reis (Pontevedra), comienza este jueves con una primera jornada en la que presiden el cartel las actuaciones de La Casa Azul, Rozalén y Carlos Sadness.

Esta cita, conocida por mezclar sonidos de pop alternativo de bandas estatales y por traer a Galicia artistas latinos de referencia -en los últimos años han pasado por sus escenarios Molotov, Calle 13 o Julieta Venegas-, encara su octava edición ya consolidada en el panorama musical gallego y conservando las señas de identidad mostradas desde el inicio.

Entre ellas, cabe destacar la apuesta gastronómica que ofrece, ya que este año, como el anterior, se instalará en el recinto del festival una carpa con más de 30 cocineros de varios países, alguno de ellos distinguidos con Estrellas Michelin o Soles Repsol.

Estos ofrecerán tapas de autor a todos aquellos asistentes interesados en degustarlas a "precios populares", según la organización.

En el plano musical, el gran atractivo de este primer día del Portamérica 2019 recae sobre La Casa Azul, el proyecto del polifacético artista catalán Guille Milkyway, quien acude para presentar los temas de su último álbum, "La gran esfera", un trabajo con el que rompe una etapa de casi una década sin publicar discos.

Cora Velasco, Elefantes y Morgan serán las bandas encargadas de amenizar la sesión de tarde, hasta que, con la caída del sol, la joven cantante jienense Zahara salga al escenario principal para ofrecer su calmada propuesta de folk intimista.

La réplica la tendrá Combo Viramundo, nueva formación del conocido cantautor gallego Xoel López pensada para hacer versiones de canciones populares con un aire tropical, quienes tocarán en la hora previa al concierto de Rozalén, artista manchega que figura como uno de los grandes reclamos de esta jornada.

Ya de madrugada, el pop alegre de Carlos Sadness irá encaminando la noche hacia un ambiente más bailable que servirá para cerrar el día de la mano de los ritmos latinos de Miss Bolivia y de la sesión de We are not DJ's.

Para las jornadas de viernes y sábado, el Portamérica todavía reservará atractivos conciertos, como los que prometen dar los argentinos Él mató a un policía motorizado, compatriotas de un Andrés Calamaro que capitanea el cartel del festival.

También habrá espacio para incipientes artistas españoles como Amaia o los Carolina Durante, así como gente ya consolidada como Sidecars o Depedro.

En total, 35 conciertos repartidos en tres días y dos escenarios que prometen llevar a la villa termal de Caldas de Reis un amplio abanico de sonidos con los que disfrutarán los miles de asistentes que espera este festival.