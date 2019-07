Vox pide a Cs que deje de tratarlos "como apestados" y no bloquee el Gobierno

Madrid, 4 jul (EFE).- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este jueves a Ciudadanos por tratar "como apestados" y "como inferiores" a los miembros de su partido y ha exigido a su líder madrileño, Ignacio Aguado, que deje de "bloquear" la formación de Gobierno en la Comunidad.

"El que nos trata y nos excluye como si fuéramos apestados es el señor Aguado (...) Me recuerda a otro tipo de políticos que prefiero no recordar", ha declarado Monasterio en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del Parlamento regional en esta legislatura.

Monasterio ha insistido en que no respaldará una hipotética investidura de la candidata del PP a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, mientras no se firme un programa único a tres bandas entre PP, Vox y Ciudadanos, a quienes ha tendido la mano para negociar. "Vamos a estar aquí todo el verano a disposición de todos", ha prometido.

El próximo miércoles, día 10, habrá un pleno de investidura que, de momento, no tiene candidato, y que fue convocado por el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Cs), tras constatar que ninguno de los dos aspirantes que se postularon, Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo (PSOE), reunía una mayoría suficiente para poder ser elegido.

No obstante, si antes de esa fecha alguno consigue reunir los apoyos suficientes, tendría la oportunidad de someterse a una votación de investidura.

Haya candidato o no, una investidura fallida echaría a correr el plazo de dos meses tras el cual, si ningún aspirante la consigue, de inmediato serían convocadas nuevas elecciones.

Aunque el PSOE ganó las elecciones del 26 de mayo con 37 escaños, la suma de los diputados de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanzaría la mayoría absoluta.

Monasterio ha reiterado su "voluntad" de sacar adelante el Gobierno, si bien condicionará su apoyo a Díaz Ayuso a que el PP y Ciudadanos se comprometan a cumplir con las exigencias de Vox en lo que respecta a "bajar impuestos", la "libertad de los padres para educar a sus hijos" y "respetar la legalidad en el tema de la inmigración".

"Tenemos de plazo hasta el 10 de septiembre", ha recordado la portavoz, en cuya opinión es Ciudadanos el partido que "está bloqueando" las negociaciones por su negativa a diseñar un programa conjunto entre los tres potenciales socios.

Ha añadido que "en Madrid no hay posibilidad ahora mismo de que haya un Gobierno de izquierdas a no ser que Ciudadanos lo apoye", por lo que ha instado a Aguado aclarar "si está dispuesto a entregar" el Ejecutivo al PSOE y a dejar los "cordones sanitarios" contra Vox por respeto a "las normas básicas de la democracia".

Mientras en Murcia, PP, Ciudadanos y Vox llevan reunidos desde primera hora de la mañana para intentar llegar a un acuerdo que permita la investidura esta tarde del "popular" Fernando López Miras como presidente autonómico, Monasterio ha aseverado que en Madrid no ha recibido "ninguna noticia" del partido naranja.

"Yo no me he reunido con el señor Aguado, no me ha llamado el señor Aguado y no hay ningún papel ni ningún programa firmado por el señor Aguado", ha zanjado.

A una pregunta sobre el mensaje publicado el miércoles en la cuenta de Twitter de Vox que se refería al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como un "acojonado y sinvergüenza", Monasterio ha contestado: "A alguien le dio un golpe de calor, y lo vamos a dejar ahí". EFE